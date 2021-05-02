Guns of Glory для Android

Описание
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Оценка: 2.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.11.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Стратегии
Загрузок (сегодня/всего):0 / 483 | Статистика
Размер:488,79 Мб
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Guns of Glory - бесплатная военная MMO-стратегия, в которой в режиме реального времени игроки со всего мира сражаются друг с другом в бескомпромиссных баталиях. Возглавьте лордов в королевстве, охваченном войной и сразитесь за корону с кардиналом.

Укрепляйте собственный замок, возглавьте огромную армию, тренируйте бойцов, а также создавайте поражающие воображение дирижабли, которые способны деклассировать противника и разгромите своих соперников в пух и прах.

Особенности игры:

  • Натренируй армию верных мушкетеров, управляй ресурсами, сооружай хитроумные ловушки и стирай врагов в пыль в бою.
  • В эпоху прогресса и науки используй смертоносное передовое оружие - дирижабль, чтобы сразить своих врагов.
  • Безупречный перевод в чате обеспечивает более глубокое погружение в эту многопользовательскую RPG-игру в режиме реального времени.
  • MMO-мир с эффектом присутствия! Мир "Трех мушкетеров" предстанет перед тобой таким, каким ты его еще не видел!
  • Крутые битвы в режиме реального времени! Выбери стратегию атаки врагов и помощи союзникам!
  • Построй величественное укрепленное поместье, овладей набором разрушительных навыков и вооружись несокрушимым оружием, чтобы спастись и преуспеть в этом мире многопользовательской стратегии!
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