Guns of Glory для Android
|Оценка:
|2.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.11.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|DIANDIAN INTERACTIVE HOLDING
|Категория:
|Стратегии
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 483 | Статистика
|Размер:
|488,79 Мб
|СКАЧАТЬ
Guns of Glory - бесплатная военная MMO-стратегия, в которой в режиме реального времени игроки со всего мира сражаются друг с другом в бескомпромиссных баталиях. Возглавьте лордов в королевстве, охваченном войной и сразитесь за корону с кардиналом.
Укрепляйте собственный замок, возглавьте огромную армию, тренируйте бойцов, а также создавайте поражающие воображение дирижабли, которые способны деклассировать противника и разгромите своих соперников в пух и прах.
Особенности игры:
- Натренируй армию верных мушкетеров, управляй ресурсами, сооружай хитроумные ловушки и стирай врагов в пыль в бою.
- В эпоху прогресса и науки используй смертоносное передовое оружие - дирижабль, чтобы сразить своих врагов.
- Безупречный перевод в чате обеспечивает более глубокое погружение в эту многопользовательскую RPG-игру в режиме реального времени.
- MMO-мир с эффектом присутствия! Мир "Трех мушкетеров" предстанет перед тобой таким, каким ты его еще не видел!
- Крутые битвы в режиме реального времени! Выбери стратегию атаки врагов и помощи союзникам!
- Построй величественное укрепленное поместье, овладей набором разрушительных навыков и вооружись несокрушимым оружием, чтобы спастись и преуспеть в этом мире многопользовательской стратегии!
Angry Birds Epic 3.0.27463.4821
Angry Birds Epic – злые птички становятся занятной пошаговой RPG, в которой герои Ред, Чак и Бомб на...
Игра перенесет вас в волшебный мир мечей и магии. Она совмещает жанры пошаговой стратегии...
Персонажи популярной игры Clash of Clans объединяются с новыми героями Clash Royale. Ваша задача...
Kingdom Defense: The War of Empires 1.3.9
Увлекательная игра для Android в жанре Tower Defense, в которой игроку предстоит строить башни для...
Взрывная PVP-стратегия c эпичным экшном и захватывающим геймплеем на основе физических...
Road to Valor: World War II 2.18.1576.44943
Мобильная стратегия в сетинге Второй Мировой, в которой игроки на поле сражения в режиме...
Отзывы о программе Guns of Glory
Admin
Отзывов о программе Guns of Glory 6.11.0 пока нет, можете добавить...