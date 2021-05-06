Rise of Civilizations для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.45.16 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Lilithgames
|Категория:
|Стратегии
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 641 | Статистика
|Размер:
|104,23 Мб
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Rise of Civilizations - попробуйте развить небольшое поселение в величайшую цивилизацию, умело сочетая и чередуя строительство и войну. Пользователю предстоит столкнуться с другими игроками на реалистичной детально проработанной карте мира.
В начале нужно будет выбрать одну из 8 цивилизаций и 20 героев. И к выбору стоит отнестись со всей серьезностью - ведь у каждой цивилизации есть особые войска и здания с уникальными возможностями улучшения. Можно будет изучать технологии различных эпох, заключать союзы и управлять ростом своих городов. Приведите свою цивилизацию к славе!
Особенности игры:
- Безупречная, детализированная 3D-карта мира.
- Борьба за ресурсы с тысячами игроков со всего мира — на общей для всех карте.
- Возможность приближения изображения.
- Возможность привлечь на свою сторону Юлия Цезаря, Цао Цао, Жанну д'Арк и более 20 других исторически значимых лидеров со всего света.
- Возможность выбрать одну из 8 цивилизаций.
- Следите за прогрессом своего города — от каменного века до эпохи феодализма.
- Участвуйте в эпических войнах.
- Обучайте войска и заключайте союзы, чтобы защитить свою территорию.
- События «Дня музеев» (начнутся в течение 2 недель после обновления).
- Улучшения в Потерянном королевстве.
- Прочие улучшения.
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