Rise of Civilizations - попробуйте развить небольшое поселение в величайшую цивилизацию, умело сочетая и чередуя строительство и войну. Пользователю предстоит столкнуться с другими игроками на реалистичной детально проработанной карте мира.

В начале нужно будет выбрать одну из 8 цивилизаций и 20 героев. И к выбору стоит отнестись со всей серьезностью - ведь у каждой цивилизации есть особые войска и здания с уникальными возможностями улучшения. Можно будет изучать технологии различных эпох, заключать союзы и управлять ростом своих городов. Приведите свою цивилизацию к славе!

Особенности игры: