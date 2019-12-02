COVERT Pro - надежный инструмент для защиты ПК от различных кейлоггеров, скриншотеров и прочего шпионского ПО. Приложение имеет дополнительную внутреннюю защиту от вредоносных программ, присутствуют дополнительные функции: "Анализ служб", "Скрытые службы", "Анализ файла svchost.exe", "Блокировка микрофона от скрытой записи звука" и пр.

Кроме того имеется встроенный мессенджер, который дает высокий уровень конфиденциальности. Защищенная платформа не дает перехватить или сделать снимок набираемого сообщения. Все сообщения шифруются. Ключ шифрования задает пользователь и может его менять сколь угодно часто. Можно менять сервер, через который идут сообщения. После прочтения, сообщение удаляется с сервера, и история переписки не хранится на компьютере. И все это без логинов и паролей. Адресом для получения является код маскировщика.

Еще одной уникальной особенностью приложения является защита от прослушивания помещения, где установлен компьютер. Есть шпионские программы, которые включают микрофон, когда уровень звука в помещении превышает определенный уровень и записывают все на жесткий диск компьютера. Потом эти файлы передаются на электронную почту, указанную в шпионской программе. В данной версии можно вызвать нажатием клавиши F2 регулировку динамиков и микрофона и полностью заблокировать микрофон.

Присутствует три внутренних режима безопасности работы в создаваемой ей платформе, предназначенные для отслеживания и блокировки несанкционированного выполнения программ, которые запускает не сам пользователь. Т.е. если шпионская программа попробует присоединиться к какому-нибудь легальному процессу внутри платформы, программа просигнализирует об этом в режиме 1 или заблокирует эту попытку в режиме 2.

Основные функции программы: