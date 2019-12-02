COVERT Pro - надежный инструмент для защиты ПК от различных кейлоггеров, скриншотеров и прочего шпионского ПО. Приложение имеет дополнительную внутреннюю защиту от вредоносных программ, присутствуют дополнительные функции: "Анализ служб", "Скрытые службы", "Анализ файла svchost.exe", "Блокировка микрофона от скрытой записи звука" и пр.
Кроме того имеется встроенный мессенджер, который дает высокий уровень конфиденциальности. Защищенная платформа не дает перехватить или сделать снимок набираемого сообщения. Все сообщения шифруются. Ключ шифрования задает пользователь и может его менять сколь угодно часто. Можно менять сервер, через который идут сообщения. После прочтения, сообщение удаляется с сервера, и история переписки не хранится на компьютере. И все это без логинов и паролей. Адресом для получения является код маскировщика.
Еще одной уникальной особенностью приложения является защита от прослушивания помещения, где установлен компьютер. Есть шпионские программы, которые включают микрофон, когда уровень звука в помещении превышает определенный уровень и записывают все на жесткий диск компьютера. Потом эти файлы передаются на электронную почту, указанную в шпионской программе. В данной версии можно вызвать нажатием клавиши F2 регулировку динамиков и микрофона и полностью заблокировать микрофон.
Присутствует три внутренних режима безопасности работы в создаваемой ей платформе, предназначенные для отслеживания и блокировки несанкционированного выполнения программ, которые запускает не сам пользователь. Т.е. если шпионская программа попробует присоединиться к какому-нибудь легальному процессу внутри платформы, программа просигнализирует об этом в режиме 1 или заблокирует эту попытку в режиме 2.
Основные функции программы:
- Защищенная платформа. Вход в платформу и выход из нее одним кликом.
- Сетевой монитор. Показывает список программ, имеющих выход в интернет в текущий момент времени.
- База угроз (вредоносных или нежелательных программ). Доступна для пополнения пользователем.
- Драйверный монитор. Показывает список активных и скрытых драйверов в операционной системе.
- Процессы системы. Предоставляет информацию о процессах (запущенные программы), которые происходят на вашем компьютере.
- Службы системы. Используется для отображения на экране списка запущенных служб.
- Монитор скрытых процессов. Это специальная функция, которая используется для обнаружения и отображения в списке скрытых процессов (руткитов).
- Внутренний режим защиты. Есть три режима защиты для контроля запуска приложений внутри платформы.
- Кнопки быстрого запуска приложений.
- Идентификатор входа в платформу для создания нескольких платформ защиты.
- Шкала загрузки ЦП.
- Шкала загрузки платформы.
- Шкала загрузки буфера обмена.
- Выбор языка интерфейса (только для версий Pro).
- Аварийный выход из программы и всех платформ с закрытием всех приложений.
- Скрытые службы и Анализ служб. Позволяет провести анализ файла svchost.exe (только для версий Pro)
- Снимок регистрационного окна с фиксацией аппаратного обеспечения, где установлена программа. Предназначена для защиты пользователя от потери регистрационных данных и получения бесплатно нового регистрационного ключа
- Регулировка громкости динамика и микрофонов внутри защищенной платформы. Позволяет заблокировать микрофон с целью защиты от прослушивания помещения, где установлен компьютер (только для версий Pro).
- Защищенная переписка (только для версий Pro). Позволяет мгновенно обмениваться зашифрованными сообщениями между пользователями программы без создания учетных аккаунтов.