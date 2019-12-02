COVERT Pro для Windows

COVERT Pro 2.0.1.44

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание COVERT Pro 2.0.1.44Описание   Скачать COVERT Pro 2.0.1.44СКАЧАТЬ (29,97 Мб) Скриншоты COVERT Pro 2.0.1.44Скриншоты (3)   Статистика COVERT Pro 2.0.1.44Статистика   Отзывы о COVERT Pro 2.0.1.44Отзывы (3)  
Оцените программу!
4.67 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

COVERT Pro - надежный инструмент для защиты ПК от различных кейлоггеров, скриншотеров и прочего шпионского ПО. Приложение имеет дополнительную внутреннюю защиту от вредоносных программ, присутствуют дополнительные функции: "Анализ служб", "Скрытые службы", "Анализ файла svchost.exe", "Блокировка микрофона от скрытой записи звука" и пр.

Кроме того имеется встроенный мессенджер, который дает высокий уровень конфиденциальности. Защищенная платформа не дает перехватить или сделать снимок набираемого сообщения. Все сообщения шифруются. Ключ шифрования задает пользователь и может его менять сколь угодно часто. Можно менять сервер, через который идут сообщения. После прочтения, сообщение удаляется с сервера, и история переписки не хранится на компьютере. И все это без логинов и паролей. Адресом для получения является код маскировщика.

Еще одной уникальной особенностью приложения является защита от прослушивания помещения, где установлен компьютер. Есть шпионские программы, которые включают микрофон, когда уровень звука в помещении превышает определенный уровень и записывают все на жесткий диск компьютера. Потом эти файлы передаются на электронную почту, указанную в шпионской программе. В данной версии можно вызвать нажатием клавиши F2 регулировку динамиков и микрофона и полностью заблокировать микрофон.

Присутствует три внутренних режима безопасности работы в создаваемой ей платформе, предназначенные для отслеживания и блокировки несанкционированного выполнения программ, которые запускает не сам пользователь. Т.е. если шпионская программа попробует присоединиться к какому-нибудь легальному процессу внутри платформы, программа просигнализирует об этом в режиме 1 или заблокирует эту попытку в режиме 2.

Основные функции программы:

  • Защищенная платформа. Вход в платформу и выход из нее одним кликом.
  • Сетевой монитор. Показывает список программ, имеющих выход в интернет в текущий момент времени.
  • База угроз (вредоносных или нежелательных программ). Доступна для пополнения пользователем.
  • Драйверный монитор. Показывает список активных и скрытых драйверов в операционной системе.
  • Процессы системы. Предоставляет информацию о процессах (запущенные программы), которые происходят на вашем компьютере.
  • Службы системы. Используется для отображения на экране списка запущенных служб.
  • Монитор скрытых процессов. Это специальная функция, которая используется для обнаружения и отображения в списке скрытых процессов (руткитов).
  • Внутренний режим защиты. Есть три режима защиты для контроля запуска приложений внутри платформы.
  • Кнопки быстрого запуска приложений.
  • Идентификатор входа в платформу для создания нескольких платформ защиты.
  • Шкала загрузки ЦП.
  • Шкала загрузки платформы.
  • Шкала загрузки буфера обмена.
  • Выбор языка интерфейса (только для версий Pro).
  • Аварийный выход из программы и всех платформ с закрытием всех приложений.
  • Скрытые службы и Анализ служб. Позволяет провести анализ файла svchost.exe (только для версий Pro)
  • Снимок регистрационного окна с фиксацией аппаратного обеспечения, где установлена программа. Предназначена для защиты пользователя от потери регистрационных данных и получения бесплатно нового регистрационного ключа
  • Регулировка громкости динамика и микрофонов внутри защищенной платформы. Позволяет заблокировать микрофон с целью защиты от прослушивания помещения, где установлен компьютер (только для версий Pro).
  • Защищенная переписка (только для версий Pro). Позволяет мгновенно обмениваться зашифрованными сообщениями между пользователями программы без создания учетных аккаунтов.
COVERT Pro
COVERT Pro
COVERT Pro
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1490 руб.
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)1 / 744
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонтроль доступа - Антишпионы
ТОП-сегодня раздела "Контроль доступа"
 

WinLock 8.21

WinLock - программа для ограничения времени работы с Windows. Автоматически загружается при включении компьютера и проверяет время работы. После истечения

Blok 4.5

Blok - программа для блокировки клавиатуры и мыши от детей. Блокирует клавиатуру, мышь, с функцией отключения монитора (если на длительное время отходим от

Интернет Цензор 2.2

Интернет Цензор - бесплатное и простое приложение для родительского контроля, которое позволяет отфильтровывать Интернет ресурсы, содержание которых потенциально

Active Password Changer 10.0.0

Простая в работе утилита, с помощью которой можно быстро и легко восстановить локальный администраторский или пользовательский пароль в ОС Windows. Присутствует

KeyFreeze 1.4

KeyFreeze - простая портативная утилита для блокировки функционирования мышки и клавиатуры компьютера без блокировки самого экрана Windows

WebCam On-Off 1.3

WebCam On-Off - небольшая бесплатная программа для быстрого включения и отключения веб-камеры на компьютере. Предотвращает доступ к веб-камере через внешнее

скачать Adguard

Отзывы о программе COVERT Pro

вадим про COVERT Pro 3.0.1.30 [12-07-2019]

одна беда. правда... что платная.. а функций много
| | Ответить

Алиса про COVERT Pro 3.0.1.30 [05-04-2018]

Защита понравилась реально скрывает мои действия, проверено. Теперь шпионы мужа мне не страшны. )))
| | Ответить

Грек про COVERT Pro 3.0.1.30 [03-04-2018]

Программа понравилась.
| | Ответить

Читать все отзывы (3) / Добавить отзыв
 