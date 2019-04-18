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Steam 1555457005 (16.04.2019)
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4.24 из 5, всего оценок - 346
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- Рейтинг программы - 4.24 из 5
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Steam - игровая Интернет-платформа, с помощью которой можно легко скачивать, загружать, играть, обновлять и активировать игры через Интернет. Есть возможность купить, загрузить и сыграть в более чем 1 100 игр с любого компьютера.
Функции платформы:
- Сетевые игры. Проверка версий всех подключенных клиентов и серверов, для обеспечения их совместимости, ведение мониторинга пользователей, блокировка аккаунтов, которые ведут нечестную игру.
- Steam Cloud. Сохранение настроек конфигурации, настроек клавиш и др.
- Match Making. Позволяет играть матч, т.е., некий человек создает игру, необходимые настройки для игры, может набирать команду из друзей по приглашению, а также выгонять их из игры.
- Steam Community. Создание своей веб странички в системе, общение в чате, используя микрофон.
- Автоматические обновления игр Steam.
- Проверка при запуске наличия всех необходимых файлов для работоспособностии игр Steam.
- Поддержка смены скинов и цветовых настроек интерфейса.
- Создание резервных копий игр, которые были куплены через этот клиент. При переинсталяции игры, не нужно скачивать файлы с сервера заново.
- Со своего аккаунта, вы можете активировать приобретенные игры, и совершать покупки с помощью клиента Steam.
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Отзывы о программе Steam
алик про Steam 1507158695 (04.10.2017) [15-02-2018]
Дорого и заморочено
2 | | Ответить
Георгий про Steam 1492730551 (20.04.2017) [29-08-2017]
ЗАРАЗА!!! Чтоб все те кто придумал, а главное! сделал! этот сра....й стим сдохли в мучениях, это не программа это просто пи....ц, не нормального запуска! не нормального интерфейса! Вообщем ваш стим полное ГОВНО!!!
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СЕРГЕЙ в ответ Георгий про Steam 1507158695 (04.10.2017) [16-05-2018]
НА этих мразей в суд подать русофобы поганые только выманивают адреса эл /почты
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СЕРГЕЙ в ответ Георгий про Steam 1507158695 (04.10.2017) [16-05-2018]
Программа стеам мое мнение такое что она имеет целенаправленно узнавать при регистрации адреса эл/почты и после подтверждения таковой отпендюривает вас отписывается что ошибка сколько можно терпеть это издевательство.... жаль что на виндовс 7 нету другой программы блю стикс совсем не то
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СЕРГЕЙ в ответ Георгий про Steam 1507158695 (04.10.2017) [16-05-2018]
Удаляю стеам навсегда .
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Сергей Ахеревший про Steam 2.10.91.91 (12.08.2015) [23-01-2016]
Короче пришлось качать с этого сайта но по 2 ссылке(тоесть с их)
3 | 7 | Ответить
Вудлак про Steam 2.10.91.91 (12.08.2015) [18-08-2015]
Стим полное дерьмо и в добавок еще учень тупая я с официальногосайта скачивал всё равно дерьмо торрент в сто раз лучше я эту прогу удоляю навсегда она нафик не нужна это малолетки рубаються в игы там по сети и продают значки достижения процессор грузит и оперативу жрёт вот и всё что эта прога умеет
1 | 17 | Ответить
Stupid Ram в ответ Вудлак про Steam 1507158695 (04.10.2017) [28-10-2017]
Вам просто цены не понравились. Вам лишь бы скачивать всё бесплатно и вирусы хапать.
Люди презирают то, чего сами не могут достичь.
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steamuser про Steam от 14.05.2015 [23-05-2015]
They sell games that do not start or bugged, stealing your money.
Buy there only via paypal or you`ll be deceived!!!
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