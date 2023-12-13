Steam для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.50/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.7.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Утилиты - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 667 | Статистика
Размер:46,95 Мб
СКАЧАТЬ
Steam скриншот № 1
Steam скриншот № 2
Steam скриншот № 3
Steam скриншот № 4

Steam – фирменное приложение популярного сервиса по продажам компьютерных игр и программ теперь и на Android. Теперь вы всегда будете в курсе самых последних событий, произошедших в сообществе.

Это могут быть значительные скидки или распродажи, появление новых игр или возможность осуществить предзаказ, общение с друзьями или просмотр профилей других пользователей. Вместе со Steam вы также будете в курсе последних новостей игровой индустрии.

Для удобства использования приложением, в каталоге существуют разделы: Игры, Программы, Видео, Устройства. В каждом из разделов осуществляется тематическое разделение приложений.

Статистика подскажет сколько времени вы потратили на ту или иную игру, а также покажет все достижения, заработанные в играх.

ТОП-сегодня раздела "Утилиты"
 

скачать DiscordDiscord 203.10

Discord - удобное приложение для голосового общения и обмена мгновенными текстовыми...

скачать Моды, скины, карты для МайнкрафтаМоды, скины, карты для Майнкрафта 1.5.4

Полезное Android-приложение для любителей Minecraft РЕ, благодаря которому у игрока появляется...

скачать GameGuardianGameGuardian 101.0

Приложение для взлома игр на мобильных Android-устройствах. Метод использования основан на...

скачать Armor InspectorArmor Inspector 3.9.12

Бесплатное приложение для мобильных Android-устройств поможет разобраться во всех аспектах...

скачать Brawl Stats для Brawl StarsBrawl Stats для Brawl Stars 4.0.2

Полезное приложение для игроков в Brawl Stars, благодаря которому у пользователя имеется...

скачать Stats Royale for Clash RoyaleStats Royale for Clash Royale 3.3.8

Удобное в использовании Android-приложение для отслеживания и анализа активности игроков в...

Отзывы о программе Steam

Admin

Отзывов о программе Steam 3.7.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв