Steam – фирменное приложение популярного сервиса по продажам компьютерных игр и программ теперь и на Android. Теперь вы всегда будете в курсе самых последних событий, произошедших в сообществе.

Это могут быть значительные скидки или распродажи, появление новых игр или возможность осуществить предзаказ, общение с друзьями или просмотр профилей других пользователей. Вместе со Steam вы также будете в курсе последних новостей игровой индустрии.

Для удобства использования приложением, в каталоге существуют разделы: Игры, Программы, Видео, Устройства. В каждом из разделов осуществляется тематическое разделение приложений.

Статистика подскажет сколько времени вы потратили на ту или иную игру, а также покажет все достижения, заработанные в играх.