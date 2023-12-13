Steam для Android
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.7.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Valve
|Категории:
|Утилиты - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 667 | Статистика
|Размер:
|46,95 Мб
|СКАЧАТЬ
Steam – фирменное приложение популярного сервиса по продажам компьютерных игр и программ теперь и на Android. Теперь вы всегда будете в курсе самых последних событий, произошедших в сообществе.
Это могут быть значительные скидки или распродажи, появление новых игр или возможность осуществить предзаказ, общение с друзьями или просмотр профилей других пользователей. Вместе со Steam вы также будете в курсе последних новостей игровой индустрии.
Для удобства использования приложением, в каталоге существуют разделы: Игры, Программы, Видео, Устройства. В каждом из разделов осуществляется тематическое разделение приложений.
Статистика подскажет сколько времени вы потратили на ту или иную игру, а также покажет все достижения, заработанные в играх.
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