Idle Miner Tycoon для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.44.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Fluffy Fairy Games GmbH
|Категории:
|Стратегии - Симуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 584 | Статистика
|Размер:
|142,18 Мб
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Idle Miner Tycoon - cтаньте промышленным магнатом, управляя шахтой и своим пассивным доходом! Расширяйте свою империю и увеличивайте доходы, нанимая менеджеров, которые организуют для вас работу шахты! Сможете ли вы найти оптимальную стратегию добычи и заработать максимум наличных?
Основные возможности:
- Автоматизируй работу шахт, чтобы увеличить пассивный доход
- Получай доход даже в режиме оффлайн
- Инвестируй с умом: инвестиции помогут увеличить эффективность твоей компании
- Нанимай менеджеров — они мотивируют твоих работников
- Каждый менеджер по-своему влияет на компанию
- Новая функция: престиж
- Управляй шахтами (до 20 разных шахт)
- Добывай 15 видов ресурсов, включая: уголь, золото, рубины, беломорит, аметисты, хрусталь и нефриты
- Игра не требует подключения к Интернету
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