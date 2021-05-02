Idle Miner Tycoon для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.44.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Стратегии - Симуляторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 584 | Статистика
Размер:142,18 Мб
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Idle Miner Tycoon - cтаньте промышленным магнатом, управляя шахтой и своим пассивным доходом! Расширяйте свою империю и увеличивайте доходы, нанимая менеджеров, которые организуют для вас работу шахты! Сможете ли вы найти оптимальную стратегию добычи и заработать максимум наличных?

Основные возможности:

  • Автоматизируй работу шахт, чтобы увеличить пассивный доход
  • Получай доход даже в режиме оффлайн
  • Инвестируй с умом: инвестиции помогут увеличить эффективность твоей компании
  • Нанимай менеджеров — они мотивируют твоих работников
  • Каждый менеджер по-своему влияет на компанию
  • Новая функция: престиж
  • Управляй шахтами (до 20 разных шахт)
  • Добывай 15 видов ресурсов, включая: уголь, золото, рубины, беломорит, аметисты, хрусталь и нефриты
  • Игра не требует подключения к Интернету
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