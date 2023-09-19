Advanced Password Recovery Suite для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: $14.95
|Ограничение:
|ограниченная функциональность
|Версия:
|2.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PC Trek
|Категория:
|Пароли
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 780 | Статистика
|Размер:
|2,4 Мб
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Advanced Password Recovery Suite это простой в использовании инструмент с возможностью восстановления забытых программных ключей или деталей входа в систему для большинства популярных веб-браузеров, беспроводных сетей, диспетчера учетных данных Windows, электронной почты или FTP-клиентов.
Ключевые особенности приложения:
- Восстановление ключей для Microsoft Windows и Office, Nero, WinZip и более 1500 других программ и игр.
- Восстановление логинов и паролей для Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Vivaldi или Yandex.
- Восстановление забытых ключей беспроводной сети (WEP, WPA и WPA2) для всех ранее использованных беспроводных сетей.
- Восстановление данных входа, сохраненные диспетчером учетных данных Windows.
- Возможность восстановить имена пользователей и пароли для самых популярных почтовых клиентов, таких как MS Outlook, Thunderbird и Opera Mail.
- Восстановление регистрационных данных для широко используемых FTP-клиентов, как например FileZilla, WinSCP и SmartFTP.
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