|
PDF Candy Desktop 2.89
|
|
|
|Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 9
|
- Рейтинг программы - 4.00 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
PDF Candy Desktop многофункциональная программа, предоставляющая широкий выбор инструментов для работы с PDF. С помощью данной программы пользователь может:
- Конвертировать из PDF (поддерживаемые выходные форматы: DOC, DOCX, RTF, ODT, JPG, BMP, TIFF, GIF, EPS, WMF)
- Конвертировать в PDF (поддерживаемые входные форматы: DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS, ePub, MOBI, FB2, JPG, PNG, BMP, TIFF, HTML, HTM)
- Сжать PDF
- Конвертировать сканированный PDF в текст с использованием ОРС
- Склеить PDF
- Разбить PDF
- Обрезать PDF
- Повернуть PDF
- Снять защиту с PDF
- Защитить PDF паролем
- Извлечь изображения или текст из PDF
- Редактировать метаданные PDF
Большинство режимов поддерживает одновременную обработку множества файлов.
|
|
ТОП-сегодня раздела "Конверторы"
WinScan2PDF 5.41
Небольшая бесплатная портативная утилита, позволяющая сканировать документы с помощью практически любого подключенного сканера, и сохранить отсканированные документы
Scan2PDF 1.7
Scan2PDF - небольшая программа, которая позволяет сканировать документы и изображения с последующим их сохранением в формате PDF. Также есть возможность
Foxit Phantom 9.7.1.29511 Standard
Foxit Phantom предназначен для просмотра, редактирования и создания PDF документов. Инструментарий приложения позволяет объединять/разделять PDF файлы,
PDF-XChange Viewer 2.5.322.10
PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. Сочетает в себе огромный список возможностей, высокое качество и
Free PDF to Word Converter 3.2.12
Free PDF to Word Converter - простой в использовании инструмент для высококачественного преобразования файлов из формата PDF в DOC с сохранением всех графиков,
Calibre 4.16.0
Calibre - незаменимое приложение для чтения электронных книг всех современных форматов, а также управления собственной библиотекой. Поддерживается работа с
|
|
|