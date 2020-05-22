PDF Candy Desktop

Foxit Phantom предназначен для просмотра, редактирования и создания PDF документов. Инструментарий приложения позволяет объединять/разделять PDF файлы,

Scan2PDF - небольшая программа, которая позволяет сканировать документы и изображения с последующим их сохранением в формате PDF. Также есть возможность

Небольшая бесплатная портативная утилита, позволяющая сканировать документы с помощью практически любого подключенного сканера, и сохранить отсканированные документы

PDF-XChange Viewer 2.5.322.10

PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. Сочетает в себе огромный список возможностей, высокое качество и

Free PDF to Word Converter 3.2.12

Free PDF to Word Converter - простой в использовании инструмент для высококачественного преобразования файлов из формата PDF в DOC с сохранением всех графиков,

Calibre 4.16.0

Calibre - незаменимое приложение для чтения электронных книг всех современных форматов, а также управления собственной библиотекой. Поддерживается работа с