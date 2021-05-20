Crash of Cars - онлайн сражения на машинках в режиме реального времени с игроками со всего мира. Цель игры собрать как можно больше корон до того, как вас уничтожат. Собирайте улучшения, уничтожайте машины соперников, собирайте их короны и возглавляйте рейтинги!

Основные возможности: