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Crash of Cars для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.00 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Гонки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 579 | Статистика
Размер:60,01 Мб
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Crash of Cars - онлайн сражения на машинках в режиме реального времени с игроками со всего мира. Цель игры собрать как можно больше корон до того, как вас уничтожат. Собирайте улучшения, уничтожайте машины соперников, собирайте их короны и возглавляйте рейтинги!

Основные возможности:

  • 8 карт для сражений с другими игроками в реальном времени.
  • Более 70 доступных в ходе развития машин 4 классов (обычный, редкий, эпический, легендарный).
  • Более 30 окрасок для нанесения на машины. Окраска «Пицца» на автодоме — аппетитный выбор.
  • 16 дополняемых улучшений, включая огнемет, орудие, катапульту и многое другое.
  • Возможность играть с друзьями.
  • Система миссий.
  • Обновляемый раз в час рейтинг лучших игроков и поддержка Google Play Game Services.
  • Также доступен одиночный режим.
Что нового в Crash of Cars 1.5.00?

Игре Crash of Cars исполняется 4 года, и мы запускаем новый режим игры!

  • Объединяйтесь в совершенно новом режиме «Захват флага»! Будете разрабатывать продуманную стратегию обороны или возьмете управление на себя и ворветесь на скорости на базу противника?
  • Вам предстоит разблокировать совершенного новые машины, включая высокотехнологичную тачку с возможностью отражать пути и шикарный автомобиль, порадующий любого шпиона.
  • Новые машины означают новые квесты!
  • Новые наклейки!
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