Crash of Cars для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Not Doppler
|Категория:
|Гонки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 579 | Статистика
|Размер:
|60,01 Мб
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Crash of Cars - онлайн сражения на машинках в режиме реального времени с игроками со всего мира. Цель игры собрать как можно больше корон до того, как вас уничтожат. Собирайте улучшения, уничтожайте машины соперников, собирайте их короны и возглавляйте рейтинги!
Основные возможности:
- 8 карт для сражений с другими игроками в реальном времени.
- Более 70 доступных в ходе развития машин 4 классов (обычный, редкий, эпический, легендарный).
- Более 30 окрасок для нанесения на машины. Окраска «Пицца» на автодоме — аппетитный выбор.
- 16 дополняемых улучшений, включая огнемет, орудие, катапульту и многое другое.
- Возможность играть с друзьями.
- Система миссий.
- Обновляемый раз в час рейтинг лучших игроков и поддержка Google Play Game Services.
- Также доступен одиночный режим.
Игре Crash of Cars исполняется 4 года, и мы запускаем новый режим игры!
- Объединяйтесь в совершенно новом режиме «Захват флага»! Будете разрабатывать продуманную стратегию обороны или возьмете управление на себя и ворветесь на скорости на базу противника?
- Вам предстоит разблокировать совершенного новые машины, включая высокотехнологичную тачку с возможностью отражать пути и шикарный автомобиль, порадующий любого шпиона.
- Новые машины означают новые квесты!
- Новые наклейки!
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Отзывы о программе Crash of Cars
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