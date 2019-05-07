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Real Racing 3 для Android

Real Racing 3 7.3.0 для Android

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Описание Real Racing 3 7.3.0 для AndroidОписание   Скачать Real Racing 3 7.3.0 для AndroidСКАЧАТЬ (31,66 Мб) Скриншоты Real Racing 3 7.3.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Real Racing 3 7.3.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Real Racing 3 7.3.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Real Racing 3 – качественный автосимулятор от известного разработчика гоночных игр ELECTRONIC ARTS.

В игре вас ожидают захватывающие гонки на реалистичных трассах, включая Сильверстоун, Хоккенхаймринг, Le Mans, автодром Дубай и др. Всего присутствуют 39 лицензированных трасс. Представленный автопарк также впечатляет: более 140 реальных моделей от Ford, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Mercedes-Benz и других автопроизводителей.

Начните карьеру за рулем не самых быстрых Nissan или Ford, участвуйте в соревнованиях и зарабатывайте деньги. На полученные средства можно улучшать двигатель, трансмиссию, тормозы и шины. Перекрашивайте свое авто, клейте винилы, меняйте диски и ваша тачка будет самой стильной на стартовой решетке.

Участвуйте в соревнованиях, завоевывайте кубки и вас могут пригласить в команду для достижения новых вершин. Режим многопользовательской игры затянет вас в сетевые  баталии на трассах с игроками со всего мира и придется приложить немало усилий, что бы доказать свое превосходство.

Что нового в Real Racing 3 7.3.0 для Android?

Bugatti появляется в Real Racing 3 с одним из крупнейших обновлений этого года:

  • Испытайте Bugatti на трассе автодрома Bugatti
  • Заработайте невероятный Bugatti Chiron Sport в 4-м сезоне Speedrush.
  • Участвуйте в гонках и получите Bugatti Chiron, Bugatti EB 110 Super Sport, Audi TT RS Coupé 2019 года, Lamborghini Huracán Performante и Ferrari F50 в пяти новых ограниченных сериях
  • Прокатитесь по аэропорту Темпельхоф в рамках берлинского этапа Formula E. Участвуйте уже сегодня!
Real Racing 3
Real Racing 3
Real Racing 3
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 377
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГонки
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Отзывы о программе Real Racing 3

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