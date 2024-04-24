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100 Подтягиваний с нуля для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.6.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Спорт - Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 433 | Статистика
Размер:7.76 Мб
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100 Подтягиваний с нуля - полезное приложение, благодаря которому можно достаточно быстро увеличить количество подтягиваний на турнике, что в свою очередь способствует развитию силы и выносливости, позволяет нарастить мышцы и укрепить суставы. Используется уникальный алгоритм, основанный в первую очередь на результатах пользователя и дающий возможность создавать индивидуальный план тренировок.

Перед началом использования приложение предложит выполнить максимальное количество повторений за раз, после чего система сгенерирует индивидуальную программу тренировок. Присутствует возможность просматривать и корректировать цели, отслеживать личный прогресс, следить за статистикой, устанавливать напоминания, а также сбрасывать данные (обнулить прогресс, статистику, напоминания и цели).

Для достижения максимальных результатов рекомендуется заниматься 3 раза в неделю, правильно питаться, обязательно спать по 8 часов, и вы обязательно добьетесь цели - 100 подтягиваний за раз!

Что нового в 100 Подтягиваний с нуля 3.6.9?
  • Поддержка 14 андроида
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