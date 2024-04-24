100 Подтягиваний с нуля - полезное приложение, благодаря которому можно достаточно быстро увеличить количество подтягиваний на турнике, что в свою очередь способствует развитию силы и выносливости, позволяет нарастить мышцы и укрепить суставы. Используется уникальный алгоритм, основанный в первую очередь на результатах пользователя и дающий возможность создавать индивидуальный план тренировок.

Перед началом использования приложение предложит выполнить максимальное количество повторений за раз, после чего система сгенерирует индивидуальную программу тренировок. Присутствует возможность просматривать и корректировать цели, отслеживать личный прогресс, следить за статистикой, устанавливать напоминания, а также сбрасывать данные (обнулить прогресс, статистику, напоминания и цели).

Для достижения максимальных результатов рекомендуется заниматься 3 раза в неделю, правильно питаться, обязательно спать по 8 часов, и вы обязательно добьетесь цели - 100 подтягиваний за раз!