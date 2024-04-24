100 Подтягиваний с нуля для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.6.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Power Ups
|Категории:
|Спорт - Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 433 | Статистика
|Размер:
|7.76 Мб
|СКАЧАТЬ
100 Подтягиваний с нуля - полезное приложение, благодаря которому можно достаточно быстро увеличить количество подтягиваний на турнике, что в свою очередь способствует развитию силы и выносливости, позволяет нарастить мышцы и укрепить суставы. Используется уникальный алгоритм, основанный в первую очередь на результатах пользователя и дающий возможность создавать индивидуальный план тренировок.
Перед началом использования приложение предложит выполнить максимальное количество повторений за раз, после чего система сгенерирует индивидуальную программу тренировок. Присутствует возможность просматривать и корректировать цели, отслеживать личный прогресс, следить за статистикой, устанавливать напоминания, а также сбрасывать данные (обнулить прогресс, статистику, напоминания и цели).
Для достижения максимальных результатов рекомендуется заниматься 3 раза в неделю, правильно питаться, обязательно спать по 8 часов, и вы обязательно добьетесь цели - 100 подтягиваний за раз!
- Поддержка 14 андроида
Официальное приложение одной из крупнейших букмекерских контор. Скачать MelBet и установить...
1xbet – официальный мобильный клиент одного из лидеров рейтинга мировых БК. В приложении...
Официальное мобильное приложение для Android, предоставляемое новой букмекерской компанией,...
MostBet (Мостбет) - официальное приложение для Андроид от надежного международного букмекера,...
Программа тренировок для бега, требующих минимального оборудования. Позволяет...
Runtastic – универсальный помощник при занятиях фитнесом, бегом или кардио-тренировками. В...
Отзывы о программе 100 Подтягиваний с нуля
Admin
Отзывов о программе 100 Подтягиваний с нуля 3.6.9 пока нет, можете добавить...