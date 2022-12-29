XLSTAT для Windows

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Оценка: 2.75/5 голосов - 4
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $295
Ограничение:14 дней
Версия:24.5.1386.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Испанский, Итальянский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 113 | Статистика
Размер:223,71 Мб
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XLSTAT - это надстройка для MS Excel для статистики и анализа данных, которая разрабатывается с 1993 года. Она включает более 200 функций общей и специфической направленности. Использование Excel в качестве интерфейса делает XLSTAT удобным и эффективным набором инструментов для статистического и многомерного анализа данных.

В число функций входят регрессия (линейная, нелинейная, логистическая), многомерный анализ данных (метод главных компонент, дискриминантный анализ, анализ соответствий, многомерное шкалирование, иерархическая кластеризация, метод k-средних, метод k-ближайших соседей, деревья решений), корреляционные тесты, параметрические и непараметрические тесты, ANOVA, ANCOVA, смешанные модели и многое другое.

Для решения специфических задач доступны расширенный многомерный анализ (RDA, CCA, MFA), построение карт предпочтений и другие инструменты сенсометрии, статистическое управление процессами, симуляция, анализ временных рядов, построение кривой "доза-эффект", модели выживаемости, сопряженный анализ, метод частичных наименьших квадратов, моделирование структурными уравнениями, анализ OMICS-данных.

Дополнительные модули включают 3D-визуализацию и модели латентных классов. Инструмент статистического анализа XLSTAT совместим со всеми версиями Excel с 2003 по 2016. Кроме того, на сайте XLSTAT доступна версия для Mac, совместимая с Excel 2011 и 2016.

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Отзывы о программе XLSTAT

ANDREY про XLSTAT 2018.4 [03-09-2022]

$295 ? Вы серьёзно?))))))))))
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