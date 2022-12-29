XLSTAT для Windows
|Оценка:
|2.75/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $295
|Ограничение:
|14 дней
|Версия:
|24.5.1386.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Испанский, Итальянский
|Разработчик:
|ADDINSOFT
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 113 | Статистика
|Размер:
|223,71 Мб
XLSTAT - это надстройка для MS Excel для статистики и анализа данных, которая разрабатывается с 1993 года. Она включает более 200 функций общей и специфической направленности. Использование Excel в качестве интерфейса делает XLSTAT удобным и эффективным набором инструментов для статистического и многомерного анализа данных.
В число функций входят регрессия (линейная, нелинейная, логистическая), многомерный анализ данных (метод главных компонент, дискриминантный анализ, анализ соответствий, многомерное шкалирование, иерархическая кластеризация, метод k-средних, метод k-ближайших соседей, деревья решений), корреляционные тесты, параметрические и непараметрические тесты, ANOVA, ANCOVA, смешанные модели и многое другое.
Для решения специфических задач доступны расширенный многомерный анализ (RDA, CCA, MFA), построение карт предпочтений и другие инструменты сенсометрии, статистическое управление процессами, симуляция, анализ временных рядов, построение кривой "доза-эффект", модели выживаемости, сопряженный анализ, метод частичных наименьших квадратов, моделирование структурными уравнениями, анализ OMICS-данных.
Дополнительные модули включают 3D-визуализацию и модели латентных классов. Инструмент статистического анализа XLSTAT совместим со всеми версиями Excel с 2003 по 2016. Кроме того, на сайте XLSTAT доступна версия для Mac, совместимая с Excel 2011 и 2016.
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Отзывы о программе XLSTAT
ANDREY про XLSTAT 2018.4 [03-09-2022]
$295 ? Вы серьёзно?))))))))))
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