Гипсокартон 2010 Pro plus - профессиональная программа для расчета гипсокартона, подвесных потолков. Рассчитывает гипсокартон, необходимый для обшивки стен и потолков. Позволяет строить чертежи и схемы.

Это инженерно-строительный программный комплекс, предназначенный для определения количества материалов, необходимых при обшивке помещений гипсокартоном, сборке подвесных потолков, обустройстве самовыравнивающихся полов.

Программа позволяет подвести общую смету, вывести на принтер текущий и общий результат /смету/, сохранить общий итог для последующего изменения.

Есть возможность корректировки стоимости строительных материалов в российских рублях и гривнах.

С 29.02.2020 программа стала бесплатной, для расчетов без чертежей.