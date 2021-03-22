Гипсокартон для Windows

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Оценка: 4.00/5 голосов - 17
Лицензия: Бесплатная
Версия:2010 Pro plus | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):4 / 6 077 | Статистика
Размер:2,77 Мб
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Гипсокартон 2010 Pro plus - профессиональная программа для расчета гипсокартона, подвесных потолков. Рассчитывает гипсокартон, необходимый для обшивки стен и потолков. Позволяет строить чертежи и схемы.

Это инженерно-строительный программный комплекс, предназначенный для определения количества материалов, необходимых при обшивке помещений гипсокартоном, сборке подвесных потолков, обустройстве самовыравнивающихся полов.

Программа позволяет подвести общую смету, вывести на принтер текущий и общий результат /смету/, сохранить общий итог для последующего изменения.

Есть возможность корректировки стоимости строительных материалов в российских рублях и гривнах.

С 29.02.2020 программа стала бесплатной, для расчетов без чертежей.

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Отзывы о программе Гипсокартон

Вано про Гипсокартон 2010 Pro plus [25-09-2020]

Видно что автор не знаком с гипсокартоном и технологией монтажа гипсокартона. Профанация.
| 1 | Ответить

alexdn в ответ Вано про Гипсокартон 2010 Pro plus [06-10-2020]

У вас, Вано, в Грузии может и всё как то по другому. Но русские пользователи успешно работают.
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alexdn про Гипсокартон 2010 Pro plus [22-03-2020]

С 2020 года программа работает бесплатно. Достаточно просто скачать и установить.
| | Ответить

alexdn про Гипсокартон 2010 Pro plus [20-01-2018]

Версия от 2015 года. Жутко устарела. Нет ни настроек, ни перегородок, ни потолков. Новую версию качайте на сайте авторов - enigma10.ru
3 | 5 | Ответить

Строитель соц жилья про Гипсокартон 2010 Pro plus [12-02-2015]

Хорошая профессиональная программа.
6 | 2 | Ответить

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