Гипсокартон для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 17
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2010 Pro plus | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|ALD 2009
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 6 077 | Статистика
|Размер:
|2,77 Мб
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Гипсокартон 2010 Pro plus - профессиональная программа для расчета гипсокартона, подвесных потолков. Рассчитывает гипсокартон, необходимый для обшивки стен и потолков. Позволяет строить чертежи и схемы.
Это инженерно-строительный программный комплекс, предназначенный для определения количества материалов, необходимых при обшивке помещений гипсокартоном, сборке подвесных потолков, обустройстве самовыравнивающихся полов.
Программа позволяет подвести общую смету, вывести на принтер текущий и общий результат /смету/, сохранить общий итог для последующего изменения.
Есть возможность корректировки стоимости строительных материалов в российских рублях и гривнах.
С 29.02.2020 программа стала бесплатной, для расчетов без чертежей.
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Отзывы о программе Гипсокартон
Вано про Гипсокартон 2010 Pro plus [25-09-2020]
Видно что автор не знаком с гипсокартоном и технологией монтажа гипсокартона. Профанация.
| 1 | Ответить
alexdn в ответ Вано про Гипсокартон 2010 Pro plus [06-10-2020]
У вас, Вано, в Грузии может и всё как то по другому. Но русские пользователи успешно работают.
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alexdn про Гипсокартон 2010 Pro plus [22-03-2020]
С 2020 года программа работает бесплатно. Достаточно просто скачать и установить.
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alexdn про Гипсокартон 2010 Pro plus [20-01-2018]
Версия от 2015 года. Жутко устарела. Нет ни настроек, ни перегородок, ни потолков. Новую версию качайте на сайте авторов - enigma10.ru
3 | 5 | Ответить
Строитель соц жилья про Гипсокартон 2010 Pro plus [12-02-2015]