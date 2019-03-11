FileActivityWatch для Windows

FileActivityWatch 1.25

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание FileActivityWatch 1.25Описание   Скачать FileActivityWatch 1.25СКАЧАТЬ (66 Кб) Скриншоты FileActivityWatch 1.25Скриншоты (2)   Статистика FileActivityWatch 1.25Статистика   Отзывы о FileActivityWatch 1.25Отзывы (1)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

FileActivityWatch - небольшая портативная утилита, которая отображает информацию о каждой операции чтения, записи или удаления файлов в вашей системе. Для каждого файла программа отображает количество байтов чтения/записи, количество операций чтения/записи/удаления, первую и последнюю метку времени на чтение и запись, имя и ID процесса, связанного с операциями с данным файлом, путь процесса и пр. Полученные данные можно экспортировать в XML, HTML, TXT или CSV файл.

FileActivityWatch
FileActivityWatch
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 209
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
ТОП-сегодня раздела "Мониторинг"
 

MSI Afterburner 4.6.0

MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно осуществлять разгон видеокарт NVIDIA и AMD. Утилита включает в себя

SpeedFan 4.52

SpeedFan - бесплатный и удобный в использовании инструмент для контроля за температурой и скоростью вращения вентиляторов, с возможностью их управления. Приложение

Speccy 1.32.740

Speccy - небольшая бесплатная программа, позволяющая узнать массу полезной информации об установленных в ПК компонентах, как например ЦП, ОЗУ, жесткие диски, мат.

AIDA64 Extreme Edition 5.99.4900 / 5.99.4960 beta

AIDA64 Extreme Edition - незаменимое приложение для диагностики ПК с возможностью проведения тестирования отдельных его компонентов, как например процессор,

EVEREST Ultimate Edition 5.50

EVEREST Ultimate Edition - одно из лучших приложений для диагностики, тестирования и анализа конфигурации компьютера. Предоставляет подробную информацию об

HWMonitor 1.39

HWMonitor - бесплатная утилита для мониторинга параметров работы различных компонентов ПК, как например температура центрального процессора, видеочипа и жесткого

скачать Adguard

Отзывы о программе FileActivityWatch

an91201 про FileActivityWatch 1.08 [30-09-2018]

а где же русский интерфейс и как его включить?
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 