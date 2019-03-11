FileActivityWatch

MSI Afterburner 4.6.0

MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно осуществлять разгон видеокарт NVIDIA и AMD. Утилита включает в себя

SpeedFan 4.52

SpeedFan - бесплатный и удобный в использовании инструмент для контроля за температурой и скоростью вращения вентиляторов, с возможностью их управления. Приложение

Speccy 1.32.740

Speccy - небольшая бесплатная программа, позволяющая узнать массу полезной информации об установленных в ПК компонентах, как например ЦП, ОЗУ, жесткие диски, мат.