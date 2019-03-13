AppReadWriteCounter для Windows

AppReadWriteCounter 1.12

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Описание AppReadWriteCounter 1.12Описание   Скачать AppReadWriteCounter 1.12СКАЧАТЬ (60 Кб) Скриншоты AppReadWriteCounter 1.12Скриншоты (3)   Статистика AppReadWriteCounter 1.12Статистика   Отзывы о AppReadWriteCounter 1.12Отзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
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AppReadWriteCounter - небольшая бесплатная программа, которая после запуска позволяет пользователю просматривать список запущенных процессов в вашей системе, а также узнать число операций чтения/записи для каждого процесса в отдельности.

Утилита предоставляет массу полезной информации, как например версию продукта, наименование разработчика, количество считанных байт с момента запуска, текущую вычисленную скорость чтения/записи и так далее. В настройках можно изменять единицы измерения (байт, килобайт) и многое другое.

AppReadWriteCounter
AppReadWriteCounter
AppReadWriteCounter
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 86
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
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Отзывы о программе AppReadWriteCounter

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