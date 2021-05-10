Lords Mobile для Android

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Оценка: 2.25/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.44 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категории:Стратегии - Ролевые, RPG
Загрузок (сегодня/всего):0 / 498 | Статистика
Размер:80,32 Мб
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Lords Mobile - увлекательная MMORPG для Android. После смерти Императора страна погрязла в войнах и междоусобицах, на мир опустился хаос. Каждый сражается с каждым. И в это непростое время вам предстоит восстановить баланс сил, утихомирить слишком амбициозных лордов и возродить империю из пепла!

Нанимайте героев и тренируйте солдат, формируйте союзы и покоряйте новые территории, ведите клановые войны и позаботьтесь о том, чтобы ваше королевство процветало. Докажите, что Вы – самый великий военачальник и завоеватель в истории.

Ключевые особенности:

  • Тактическая многопользовательская стратегия с элементами RPG.
  • Находите друзей и вступайте в альянсы. Ни один военачальник и герой не сможет добиться победы без помощи союзников.
  • Защищайте свои войска и героев, научитесь выдерживать натиск любой армии врагов, и заработайте репутацию лидера, которого боятся другие лорды.
  • Уникальные навыки героев, которые можно развивать.
  • Наращивайте войска разных типов. Выбирайте тактику и построение солдат.
  • Совершенствуйте стратегию.
  • Выбирайте свой стиль игры.
  • Расширяйте границы своей империи.
  • Создайте экономическую империю, основанную на торговле, сокровищах и союзах с друзьями или ведите себя как агрессивный завоеватель, который раз за разом идет в атаку побеждать хаос и покорять вражеские королевства силой армии.
Что нового в Lords Mobile 2.44?
  • Подарок входа (1-ый вход): 10 медалей Пегаса Сэйя
  • Новое испытание: Высвобождение космо, украшение крепости: Золотое Святилище, Святой магазин.
  • Новая система аватаров: нажмите на портрет лидера слева сверху > иконка аватара
  • Улучшено меню лидера
  • Меню размещения героев: оптимизировано отображение героев по типам войск. Включая: редактирование войск и настенное расположение
  • Обновление Большого Ука: оптимизировано название монстра и экипировка на некоторых языках.
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