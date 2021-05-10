Lords Mobile для Android
|Оценка:
|2.25/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.44 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|IGG.COM
|Категории:
|Стратегии - Ролевые, RPG
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 498 | Статистика
|Размер:
|80,32 Мб
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Lords Mobile - увлекательная MMORPG для Android. После смерти Императора страна погрязла в войнах и междоусобицах, на мир опустился хаос. Каждый сражается с каждым. И в это непростое время вам предстоит восстановить баланс сил, утихомирить слишком амбициозных лордов и возродить империю из пепла!
Нанимайте героев и тренируйте солдат, формируйте союзы и покоряйте новые территории, ведите клановые войны и позаботьтесь о том, чтобы ваше королевство процветало. Докажите, что Вы – самый великий военачальник и завоеватель в истории.
Ключевые особенности:
- Тактическая многопользовательская стратегия с элементами RPG.
- Находите друзей и вступайте в альянсы. Ни один военачальник и герой не сможет добиться победы без помощи союзников.
- Защищайте свои войска и героев, научитесь выдерживать натиск любой армии врагов, и заработайте репутацию лидера, которого боятся другие лорды.
- Уникальные навыки героев, которые можно развивать.
- Наращивайте войска разных типов. Выбирайте тактику и построение солдат.
- Совершенствуйте стратегию.
- Выбирайте свой стиль игры.
- Расширяйте границы своей империи.
- Создайте экономическую империю, основанную на торговле, сокровищах и союзах с друзьями или ведите себя как агрессивный завоеватель, который раз за разом идет в атаку побеждать хаос и покорять вражеские королевства силой армии.
- Подарок входа (1-ый вход): 10 медалей Пегаса Сэйя
- Новое испытание: Высвобождение космо, украшение крепости: Золотое Святилище, Святой магазин.
- Новая система аватаров: нажмите на портрет лидера слева сверху > иконка аватара
- Улучшено меню лидера
- Меню размещения героев: оптимизировано отображение героев по типам войск. Включая: редактирование войск и настенное расположение
- Обновление Большого Ука: оптимизировано название монстра и экипировка на некоторых языках.
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