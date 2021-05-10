Lords Mobile - увлекательная MMORPG для Android. После смерти Императора страна погрязла в войнах и междоусобицах, на мир опустился хаос. Каждый сражается с каждым. И в это непростое время вам предстоит восстановить баланс сил, утихомирить слишком амбициозных лордов и возродить империю из пепла!

Нанимайте героев и тренируйте солдат, формируйте союзы и покоряйте новые территории, ведите клановые войны и позаботьтесь о том, чтобы ваше королевство процветало. Докажите, что Вы – самый великий военачальник и завоеватель в истории.

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