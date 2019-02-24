Экзамен ГАИ Беларуси - самая удобная программа по Правилам дорожного движения Республики Беларусь. В ГАИ присутствуют вопросы минимум от трех разработчиков. И выучить все вопросы (около 2500) практически невозможно.

В данной программе отобраны самые сложные и распространенные вопросы и изменены картинки на более качественные. Если Вы учились по программе другого разработчика - просто скачайте бесплатные билеты ПДД и проверьте достаточно ли Вы изучили ПДД для экзамена в МРЭО ГАИ.

Актуальность программы поддерживается периодическим обновлением вопросов согласно последним изменениям в ПДД. Только правильные вопросы!

Ключевые особенности: