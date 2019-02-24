Автоэкзамен ПДД ГИБДД 2019
Автоэкзамен ПДД ГИБДД - программа предназначена для подготовки к экзаменам в ГИБДД для получения водительского удостоверения, а также для совершенствования и
Билеты ПДД РБ 2019.1.1
Билеты ГАИ РБ - иллюстрированный сборник экзаменационных билетов по Правилам дорожного движения Республики Беларусь, включающий в себя вопросы по безопасности
iSpring QuizMaker 8.7.0.19095
iSpring QuizMaker - функциональная и одновременно простая в использовании программа для создания тестов. Готовый тест представляет собой один Flash-файл, готовый для
Билеты по ПДД. Экзамен в ГИБДД 2019.1.1
Билеты ПДД. Экзамен ГИБДД - удобная программа по Правилам дорожного движения Российской Федерации. Содержит 800 вопросов
Экзамен ГИБДД РФ 2019.1.1
Облегченная версия программы для изучения Правилам дорожного движения в РФ, которая предлагает пользователю 800 вопросов для подготовки к экзамену в ГИБДД.
Учебная программа ПДД 2018.9.0
Учебная программа ПДД - простая программа по Правилам дорожного движения для Республики Беларусь и Российской Федерации. Вы получите удобную программу тестирования