Movavi Photo Manager - удобный в использовании инструмент, с помощью которого можно легко организовать хранение семейного фотоархива на Windows. Пользоваться приложением очень просто - достаточно загрузить в программу снимки в форматах RAW, JPEG, PNG и др., после чего органайзер быстро наведет порядок в вашем фотоархиве.
Ключевые особенности:
Автоматическое создание альбомов.
Большой выбор поддерживаемых форматов (BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, WebP, RAF, RAW, RW2, RDC, RWL и пр.).
Возможность добавления тегов к снимкам.
Определение геолокации.
Редактирование одного или сразу нескольких изображений (автоулучшение, поворот и отражение снимков, выравнивание горизонта и изменение размера изображений).