Movavi Photo Manager для Windows

Movavi Photo Manager 1.2.0

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Описание Movavi Photo Manager 1.2.0Описание   Скачать Movavi Photo Manager 1.2.0СКАЧАТЬ (66,21 Мб) Скриншоты Movavi Photo Manager 1.2.0Скриншоты (3)   Статистика Movavi Photo Manager 1.2.0Статистика   Отзывы о Movavi Photo Manager 1.2.0Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Movavi Photo Manager - удобный в использовании инструмент, с помощью которого можно легко организовать хранение семейного фотоархива на Windows. Пользоваться приложением очень просто - достаточно загрузить в программу снимки в форматах RAW, JPEG, PNG и др., после чего органайзер быстро наведет порядок в вашем фотоархиве.

Ключевые особенности:

  • Автоматическое создание альбомов.
  • Большой выбор поддерживаемых форматов (BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, WebP, RAF, RAW, RW2, RDC, RWL и пр.).
  • Возможность добавления тегов к снимкам.
  • Определение геолокации.
  • Редактирование одного или сразу нескольких изображений (автоулучшение, поворот и отражение снимков, выравнивание горизонта и изменение размера изображений).
  • Просмотр снимков в популярных форматах.
Movavi Photo Manager
Movavi Photo Manager
Movavi Photo Manager
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 1260 руб.
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 147
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКаталогизаторы - Фото
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Отзывы о программе Movavi Photo Manager

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