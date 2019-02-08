МодусДок Сетевая для Windows

МодусДок Сетевая 7.1.297

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Описание МодусДок Сетевая 7.1.297Описание   Скачать МодусДок Сетевая 7.1.297СКАЧАТЬ (5,02 Мб) Скриншоты МодусДок Сетевая 7.1.297Скриншоты (2)   Статистика МодусДок Сетевая 7.1.297Статистика   Отзывы о МодусДок Сетевая 7.1.297Отзывы (0)  
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МодусДок Сетевая - сетевой каталогизатор данных МодусДок предназначен для систематизации разнородной информации: документов, электронных книг, аудиокниг, фильмов, фотографий и других файлов, гиперссылок, программ, папок и заметок, в базе данных с целью быстрого и удобного доступа к ним всем пользователям локальной сети.

Документы и другие файлы могут сохраняться непосредственно в базе данных МодусДок или в базе данных могут храниться ссылки на эти документы/файлы.

Каталогизатор данных МодусДок позволяет создавать Администратору сервера неограниченное количество баз данных. Каждая база данных может быть настроена индивидуально: скрыты или переставлены столбцы, добавлены новые различных типов (символьные, текстовые, числовые, логические, даты, даты и времени).

Каждая база данных состоит из таблицы групп и таблицы записей. Группы представлены на двух вкладках Индекс (линейная структура) и Дерево (иерархическая структура), причём Дерево генерируется автоматически. Система фильтрации (отбора), расположенная непосредственно над вкладками групп и над каждым полем таблицы записей, позволяет легко и быстро находить нужные данные.

В группу могут быть объединены документы и другие файлы (как вставленные, так и связанные - ссылки), ярлыки приложений, создавших эти документы, гиперссылки на Интернет-ресурсы имеющие отношения к документам и программам, представленным в группе, а также ярлыки папок и заметки.

Ссылка (ярлык) на один и тот же объект (документ, программу, папку и т.д.) может быть представлена одновременно в нескольких группах.

Пользователи могут добавлять в базу данных любые документы и другие файлы, ярлыки, папки просто перетаскивая их мышкой. Можно перетаскивать гиперссылки, выделенный текст, почтовые сообщения, каталогизатор МодусДок автоматически создаст соответствующие записи (гиперссылки или заметки). Кроме того, можно добавить все объекты, находящиеся в папке, просто указав эту папку в диалоговом окне!

Скриншоты МодусДок Сетевая:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 1490 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 22
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКаталогизаторы
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