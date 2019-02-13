Pack-Print-Cut для Windows

Pack-Print-Cut 5.1

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Описание Pack-Print-Cut 5.1Описание   Скачать Pack-Print-Cut 5.1СКАЧАТЬ (2,02 Мб) Скриншоты Pack-Print-Cut 5.1Скриншоты (3)   Статистика Pack-Print-Cut 5.1Статистика   Отзывы о Pack-Print-Cut 5.1Отзывы (0)  
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Многолетний опыт в области изготовления мебели из плитных материалов и анализ различных компьютерных программных решений, которые используются в процессе резки таких материалов было обнаружено, что не существует программного обеспечения, которое отвечает требованиям цены, качества и простоты использования для плотников. В основном все программные решения созданы для нужд компаний, которые по своим функциям и стоимости превышают возможности небольшой столярной мастерской.

Так возникла идея создать приложение Pack-Print-Cut. Это бесплатная компьютерная программа с открытым исходным кодом, функционала которой достаточно для использования в реальном производстве мебели в небольшой столярной мастерской. Программа предназначена для оптимизированной разметки двух размерных прямоугольных элементов на ортогональном столе для печати и раскроя листов, которые можно использовать при изготовлении деревянной или панельной мебели.

Характеристики

  • Полностью бесплатная программа с открытым исходным кодом
  • Простой функциональный пользовательский интерфейс.
  • Несколько алгоритмов оптимизации упаковки.
  • Различные варианты оптимизации и резки позволяют полностью контролировать процесс упаковки.
  • Возможность перетаскивать CSV-документы с предопределенными размерами элементов.
  • Наличие функции предварительного просмотра.
Скриншоты Pack-Print-Cut:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Pack-Print-Cut

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