Многолетний опыт в области изготовления мебели из плитных материалов и анализ различных компьютерных программных решений, которые используются в процессе резки таких материалов было обнаружено, что не существует программного обеспечения, которое отвечает требованиям цены, качества и простоты использования для плотников. В основном все программные решения созданы для нужд компаний, которые по своим функциям и стоимости превышают возможности небольшой столярной мастерской.

Так возникла идея создать приложение Pack-Print-Cut. Это бесплатная компьютерная программа с открытым исходным кодом, функционала которой достаточно для использования в реальном производстве мебели в небольшой столярной мастерской. Программа предназначена для оптимизированной разметки двух размерных прямоугольных элементов на ортогональном столе для печати и раскроя листов, которые можно использовать при изготовлении деревянной или панельной мебели.

Характеристики