Yt-dlite — программное решение для скачивания видео с YouTube и других онлайн-платформ. Утилита предлагает гибкие инструменты для загрузки видео, конвертации медиаконтента и поддержку различных форматов и настроек. Также позволяет выбирать качество загружаемого контента, обрабатывать медиафайлы прямо в приложении и использовать функцию пакетной загрузки.

Yt-dlite позволяет искать видео напрямую в интерфейсе приложения либо вставлять ссылки на отдельные ролики или плейлисты. Интерфейс делится на два режима. Первый предлагает упрощённые настройки и понятное меню, второй предоставляет доступ к командной строке и встроенному конвертеру.

Список основных возможностей Yt-dlite: