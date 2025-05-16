Yt-dlite для Windows

Описание
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Оценка: 3.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Грабберы, Рипперы
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:80.46 Мб
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Yt-dlite — программное решение для скачивания видео с YouTube и других онлайн-платформ. Утилита предлагает гибкие инструменты для загрузки видео, конвертации медиаконтента и поддержку различных форматов и настроек. Также позволяет выбирать качество загружаемого контента, обрабатывать медиафайлы прямо в приложении и использовать функцию пакетной загрузки. 

Yt-dlite позволяет искать видео напрямую в интерфейсе приложения либо вставлять ссылки на отдельные ролики или плейлисты. Интерфейс делится на два режима. Первый предлагает упрощённые настройки и понятное меню, второй предоставляет доступ к командной строке и встроенному конвертеру.

Список основных возможностей Yt-dlite:

  • Скачивание видео с YouTube и других онлайн-платформ.
  • Поиск видео через встроенный поиск или по прямым ссылкам.
  • Возможность загрузки целых плейлистов с выбором количества видео.
  • Два режима интерфейса: упрощённый и расширенный.
  • Встроенный конвертер для изменения формата файлов.
  • Командная строка для расширенной настройки (в режиме «Эксперт»).
  • Отсутствие необходимости в сторонних программах для конвертации.
  • Простой интерфейс, подходит для начинающих пользователей.
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