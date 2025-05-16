Yt-dlite для Windows
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|1winner137
|Категория:
|Грабберы, Рипперы
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|80.46 Мб
|СКАЧАТЬ
Yt-dlite — программное решение для скачивания видео с YouTube и других онлайн-платформ. Утилита предлагает гибкие инструменты для загрузки видео, конвертации медиаконтента и поддержку различных форматов и настроек. Также позволяет выбирать качество загружаемого контента, обрабатывать медиафайлы прямо в приложении и использовать функцию пакетной загрузки.
Yt-dlite позволяет искать видео напрямую в интерфейсе приложения либо вставлять ссылки на отдельные ролики или плейлисты. Интерфейс делится на два режима. Первый предлагает упрощённые настройки и понятное меню, второй предоставляет доступ к командной строке и встроенному конвертеру.
Список основных возможностей Yt-dlite:
- Скачивание видео с YouTube и других онлайн-платформ.
- Поиск видео через встроенный поиск или по прямым ссылкам.
- Возможность загрузки целых плейлистов с выбором количества видео.
- Два режима интерфейса: упрощённый и расширенный.
- Встроенный конвертер для изменения формата файлов.
- Командная строка для расширенной настройки (в режиме «Эксперт»).
- Отсутствие необходимости в сторонних программах для конвертации.
- Простой интерфейс, подходит для начинающих пользователей.
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