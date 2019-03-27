Minecraft Server для Windows

Minecraft Server 1.13.2

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Описание Minecraft Server 1.13.2Описание   Скачать Minecraft Server 1.13.2СКАЧАТЬ (32,27 Мб)   Статистика Minecraft Server 1.13.2Статистика   Отзывы о Minecraft Server 1.13.2Отзывы (0)  
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Сервер Minecraft: Java Edition - отличная возможность создать сервер для сетевой игры в Minecraft. Приложение позволяет создать полностью настраиваемый сервер, причем что важно - настройки сервера совместимы только с Minecraft: Java Edition, а затем пригласить других игроков.

Присутствует возможность задавать максимальное количество игроков, изменять размеры карты, режимы игры, уровни сложности и многое другое. Перед созданием сервера необходимо убедиться, что на ПК установлена последняя версия Java.

Прежде чем запускать сервер, имейте в виду, что где бы вы его не запускали (рабочий стол, папка загрузки и т. д.), он создаст в этом месте дополнительные конфигурационные файлы, поэтому лучше для этих целей создать выделенную папку, так как это упростит поиск и организацию всех файлов.

Открыв скачанный файл двойным кликом мышки, сервер должен запуститься. Он запишет файлы конфигурации в папку и сразу автоматически закроется. Первоначальная настройка, которую необходимо сделать - это принятие лицензионного соглашения. В папке приложения создается текстовый файл eula.txt, который нужно открыть в текстовом редакторе и изменить строку eula = false на eula = true, что означает, что вы прочитали и поняли лицензионное соглашение с конечным пользователем, которое вы будете соблюдать при использовании программного обеспечения. Если вы этого не сделаете, сервер сразу же отключится, когда вы попытаетесь его запустить.

При возникновении ошибок рекомендуется запустить Minecraft Server от имени администратора, щелкнув по нему правой кнопкой мыши и выбрав "Запуск от имени администратора" (для этого может потребоваться пароль администратора). Дальнейшая конфигурация осуществляется при помощи командной строки.

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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