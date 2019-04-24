Автомагазин

MySQL 8.0.15
MySQL - популярная кроссплатформенная система управления базами данных, без которой не обходится практически ни один веб-сайт. Является быстрым, надежным и легким в
ПК Учёт пропусков 2.1.0.2016
ПК Учёт пропусков (PCAA) - программный комплекс, предназначенный для организации автоматизированной работы с электронной базой данных, содержащей информацию о
DBACentral for MySQL 1.8.3
DBACentral for MySQL - Это подобное MS Access решение для администрирования сервера, разработки БД, расширенного управления данными, созданное специально для MySQL
DataExpress Server 1.6
DataExpress Server - приложение, которое обеспечивает доступ к базе данных, созданной в программе DataExpress, через браузер мобильного устройства или компьютера по
VertrigoServ 2.57
VertrigoServ - профессиональный пакет программ, предназначенных для установки и управления полноценного вебсервера Apache на домашнем компьютере. Поможет создать
EMS MySQL Manager Pro 4.1.2.1
EMS MySQL Manager - мощное и эффективное средство для администрирования сервера MySQL и управления его объектами