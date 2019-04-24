Автомагазин - простое и удобное ведение учета товаров в автомагазине, СТО и на авторазборке. Присутствует возможность работы на одном ПК, по сети и удаленно.

Имеются такие функции как выписка счетов, накладных, товарных чеков и других документов, печать прайсов и ценников, работа с сканером штрих-кодов и принтером кассовых чеков. В СНГ-версии поддержка онлайн-касс "Эвотор", "Модуль-касса", "Штрих-М".

Основные возможности программы: