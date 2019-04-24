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Автомагазин для Windows

Автомагазин 5.0 (15.04.2019)

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Описание Автомагазин 5.0 (15.04.2019)Описание   Скачать Автомагазин 5.0 (15.04.2019)СКАЧАТЬ (52,55 Мб) Скриншоты Автомагазин 5.0 (15.04.2019)Скриншоты (1)   Статистика Автомагазин 5.0 (15.04.2019)Статистика   Отзывы о Автомагазин 5.0 (15.04.2019)Отзывы (0)  
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Автомагазин - простое и удобное ведение учета товаров в автомагазине, СТО и на авторазборке. Присутствует возможность работы на одном ПК, по сети и удаленно.

Имеются такие функции как выписка счетов, накладных, товарных чеков и других документов, печать прайсов и ценников, работа с сканером штрих-кодов и принтером кассовых чеков. В СНГ-версии поддержка онлайн-касс "Эвотор", "Модуль-касса", "Штрих-М".

Основные возможности программы:

  • Учет товаров в автомагазине, СТО и на авторазборке.
  • Возможность работы на одном ПК, по сети и удаленно.
  • Выписка счетов, накладных, товарных чеков и др.
  • Печать прайсов и ценников.
  • Работа с сканером штрих-кодов и принтером кассовых чеков.
  • Поддержка онлайн-касс "Эвотор", "Модуль-касса", "Штрих-М" (В СНГ-версии).
Автомагазин
Статус программы Платная | Цена: 55$
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБазы данных
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Отзывы о программе Автомагазин

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