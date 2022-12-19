Отзывы о программе HomServ

ibm370.ru

Ничего против этого проекта не имею...кроме того, что он закрыт, и скорее всего "умер".

Про Денвер ничего говорить не буду -все познается в сравнении. Когда-то очень давно "игрался" с ним, очень недолго, пока опытные ребята подсказали попробовать КСАМПП (XAMPP). Скачал-попробовал, и...про денвер забыл напрочь.

Хотя его разработчикам респект безусловно, за проделываемый титанический труд. Так что, как в той песенке "Каждый выбирает по себе..."

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