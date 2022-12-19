HomServ для Windows
|Оценка:
|4.75/5 голосов - 69
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|HomServ.Net
|Категории:
|ASP, PHP, Perl, CGI - Базы данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 9 817 | Статистика
|Размер:
|26,25 Мб
HomServ - это бесплатный и простой в использовании серверный пакет, предназначенный для отладки веб-приложений на домашней локальной машине под Windows без подключения к локальной сети или Интернет.
Основной пакет HomServ включает следующее ПО:
- Apache 2.2.11 с mod_ssl и mod_php5
- PHP 5.2.8
- MySQL 5.0.67
- phpMyAdmin 3.1.2
- Почтовый сервер CourierMS 1.5.6
- Базовый пакет PEAR и менеджер пакетов
- Менеджер виртуальных хостов
- Возможность отладки скриптов в Zend Studio без установки Zend Platform и CGI-версии PHP
- Отладчик PHP DBG
- Эмулятор SendMail (сохранение почты, отправляемой из скриптов)
- Веб-интерфейс для управления HomServ
- Возможность автоматического обновления сайта по FTP
- Exe Wrapper - утилита для использования путей вида /usr/bin/pear
- Возможность запуска с флеш-накопителя
- Обновлены компоненты: Apache 2.4.54, PHP 8.1.11, MySQL 5.7.40, phpMyAdmin 5.2.0
- Поддержка Windows 10 (32bit и 64bit)
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Отзывы о программе HomServ
ibm370.ru про HomServ 2.1 [09-07-2012]
Ничего против этого проекта не имею...кроме того, что он закрыт, и скорее всего "умер".
Про Денвер ничего говорить не буду -все познается в сравнении. Когда-то очень давно "игрался" с ним, очень недолго, пока опытные ребята подсказали попробовать КСАМПП (XAMPP). Скачал-попробовал, и...про денвер забыл напрочь.
Хотя его разработчикам респект безусловно, за проделываемый титанический труд. Так что, как в той песенке "Каждый выбирает по себе..."
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Антон про HomServ 2.1 [13-01-2011]
Если кто думает качать или нет, то скажу вот что:
денвер и правда курит, причем курит нервно, много движков на нем протестил, и еще много предстоит, не один сайт поднял на этом сервере. ( правда качал не отсюда, поэтому насчет этого говорить ничего не буду )
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Михаил про HomServ 2.1 [04-01-2011]
Да, отличная штука, жаль что проект закрыли... Денвер курит
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