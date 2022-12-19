HomServ для Windows

Описание
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Оценка: 4.75/5 голосов - 69
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:ASP, PHP, Perl, CGI - Базы данных
Загрузок (сегодня/всего):1 / 9 817 | Статистика
Размер:26,25 Мб
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HomServ - это бесплатный и простой в использовании серверный пакет, предназначенный для отладки веб-приложений на домашней локальной машине под Windows без подключения к локальной сети или Интернет.

Основной пакет HomServ включает следующее ПО:

  • Apache 2.2.11 с mod_ssl и mod_php5
  • PHP 5.2.8
  • MySQL 5.0.67
  • phpMyAdmin 3.1.2
  • Почтовый сервер CourierMS 1.5.6
  • Базовый пакет PEAR и менеджер пакетов
  • Менеджер виртуальных хостов
  • Возможность отладки скриптов в Zend Studio без установки Zend Platform и CGI-версии PHP
  • Отладчик PHP DBG
  • Эмулятор SendMail (сохранение почты, отправляемой из скриптов)
  • Веб-интерфейс для управления HomServ
  • Возможность автоматического обновления сайта по FTP
  • Exe Wrapper - утилита для использования путей вида /usr/bin/pear
  • Возможность запуска с флеш-накопителя
Что нового в HomServ 3.0.1?
  • Обновлены компоненты: Apache 2.4.54, PHP 8.1.11, MySQL 5.7.40, phpMyAdmin 5.2.0
  • Поддержка Windows 10 (32bit и 64bit)
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Отзывы о программе HomServ

ibm370.ru про HomServ 2.1 [09-07-2012]

Ничего против этого проекта не имею...кроме того, что он закрыт, и скорее всего "умер".
Про Денвер ничего говорить не буду -все познается в сравнении. Когда-то очень давно "игрался" с ним, очень недолго, пока опытные ребята подсказали попробовать КСАМПП (XAMPP). Скачал-попробовал, и...про денвер забыл напрочь.
Хотя его разработчикам респект безусловно, за проделываемый титанический труд. Так что, как в той песенке "Каждый выбирает по себе..."
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Антон про HomServ 2.1 [13-01-2011]

Если кто думает качать или нет, то скажу вот что:
денвер и правда курит, причем курит нервно, много движков на нем протестил, и еще много предстоит, не один сайт поднял на этом сервере. ( правда качал не отсюда, поэтому насчет этого говорить ничего не буду )
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Михаил про HomServ 2.1 [04-01-2011]

Да, отличная штука, жаль что проект закрыли... Денвер курит
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Xbit про HomServ 2.1 [17-07-2010]

Супер!
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shved-t про HomServ 2.1 [19-06-2010]

Лучше не видел. Почему закрыт проект?
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