MySQL для Windows

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Оценка: 4.11/5 голосов - 482
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.0.40 / 8.4.3 / 9.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Базы данных
Загрузок (сегодня/всего):39 / 386 476 | Статистика
Размер:306.51 Мб
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MySQL - один из самых популярных в мире серверов баз данных с открытым исходным кодом. Сочетает в себе скорость, компактность, стабильность и портируемость.

С сайта разработчика также можно загрузить MySQL Server для Linux, Solaris, FreeBSD, MacOS X, HP-UX, AIX, SCO, SGI Irix, Dec OSF.

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Отзывы о программе MySQL

Robert про MySQL 8.0.20 [17-10-2022]

имеется база данных на ms access хочу провести миграцию на mysql. знаю что возможно, но как быть если имеются наименования полей с русской символикой?
11 | 20 | Ответить

NikeFF про MySQL 5.6.22 [02-01-2015]

Ребят Скайп "yarik_2034" Помогите создать сервер.
15 | 23 | Ответить

Danilka про MySQL 5.6.15 [30-03-2014]

Больше всего порадовали строки: "MySQL служит для разработки СУБД", "БД(mysql) без сервера", "а PHP это сервер сцинариев". Я под столом кароч.

MySQL не может, блин, служить для разработки СУБД, СУБД — Система Управления Базами Данных, MySQL как раз сама является СУБД, а служит для разработки БАЗ ДАННЫХ (а не СУБД). Это первое.

Со второй цитатой всё в точности наоборот. MySQL не является БАЗОЙ ДАННЫХ, это СУБД, не путайте, блин.

Третья цитата.. Какой PHP, нахрен, сервер? Это язык программирования.

И ещё, ребят, как можно делать столько грамматических ошибок? Это же просто пи**ец какой-то. Судя по всему, одна лишь тупая школота собралась в комментариях и максимум 2-4 нормальных человека..

P.S. D.S.Denton +1
69 | 27 | Ответить

Сергей в ответ Danilka про MySQL 5.6.25 [08-09-2015]

Под столом подумай хорошенько еще раз. И не пиши больше бред. Тем более с ошибками. Мальчик изучи русский сначала, чем лезть сюда.
23 | 101 | Ответить

Liga Hackers в ответ Danilka про MySQL 8.0.33 [16-04-2024]

Явно гугл-переводчиком переводили текст ))))))))
5 | 1 | Ответить

из деревни про MySQL 5.6.15 [08-02-2014]

Хороший сервер.
16 | 14 | Ответить

геворг про MySQL 5.5.30 [03-04-2013]

кто поможет сделать mysql на мта сервер пишите очень надо http://vk.com/id72135961
18 | 18 | Ответить

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