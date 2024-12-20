MySQL для Windows
|Оценка:
|4.11/5 голосов - 482
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.0.40 / 8.4.3 / 9.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MySQL AB
|Категория:
|Базы данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|39 / 386 476 | Статистика
|Размер:
|306.51 Мб
|СКАЧАТЬ
MySQL - один из самых популярных в мире серверов баз данных с открытым исходным кодом. Сочетает в себе скорость, компактность, стабильность и портируемость.
С сайта разработчика также можно загрузить MySQL Server для Linux, Solaris, FreeBSD, MacOS X, HP-UX, AIX, SCO, SGI Irix, Dec OSF.
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Отзывы о программе MySQL
Robert про MySQL 8.0.20 [17-10-2022]
имеется база данных на ms access хочу провести миграцию на mysql. знаю что возможно, но как быть если имеются наименования полей с русской символикой?
11 | 20 | Ответить
NikeFF про MySQL 5.6.22 [02-01-2015]
Ребят Скайп "yarik_2034" Помогите создать сервер.
15 | 23 | Ответить
Danilka про MySQL 5.6.15 [30-03-2014]
Больше всего порадовали строки: "MySQL служит для разработки СУБД", "БД(mysql) без сервера", "а PHP это сервер сцинариев". Я под столом кароч.
MySQL не может, блин, служить для разработки СУБД, СУБД — Система Управления Базами Данных, MySQL как раз сама является СУБД, а служит для разработки БАЗ ДАННЫХ (а не СУБД). Это первое.
Со второй цитатой всё в точности наоборот. MySQL не является БАЗОЙ ДАННЫХ, это СУБД, не путайте, блин.
Третья цитата.. Какой PHP, нахрен, сервер? Это язык программирования.
И ещё, ребят, как можно делать столько грамматических ошибок? Это же просто пи**ец какой-то. Судя по всему, одна лишь тупая школота собралась в комментариях и максимум 2-4 нормальных человека..
P.S. D.S.Denton +1
69 | 27 | Ответить
Сергей в ответ Danilka про MySQL 5.6.25 [08-09-2015]
Под столом подумай хорошенько еще раз. И не пиши больше бред. Тем более с ошибками. Мальчик изучи русский сначала, чем лезть сюда.
23 | 101 | Ответить
Liga Hackers в ответ Danilka про MySQL 8.0.33 [16-04-2024]
Явно гугл-переводчиком переводили текст ))))))))
5 | 1 | Ответить
геворг про MySQL 5.5.30 [03-04-2013]
кто поможет сделать mysql на мта сервер пишите очень надо http://vk.com/id72135961
18 | 18 | Ответить