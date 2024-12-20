MySQL - один из самых популярных в мире серверов баз данных с открытым исходным кодом. Сочетает в себе скорость, компактность, стабильность и портируемость.

С сайта разработчика также можно загрузить MySQL Server для Linux, Solaris, FreeBSD, MacOS X, HP-UX, AIX, SCO, SGI Irix, Dec OSF.