Шарики. Стрелок

Zuma Deluxe 1.0
Zuma - перед вами захватывающий гибрид стрелялки в стиле Майя, требующей одновременно мгновенной реакции и точно направленных движений, а также сообразительности,
Тетрис 1.0
Тетрис - Старый добрый тетрис. Можно задать пятисегментный режим, и еще режим, когда сегментов произвольное количество. Присутствует возможность менять скорость игры
Luxor 3
Luxor - продолжение захватывающей игры, которое предлагает Вам окунуться в загадочную и таинственную атмосферу времен древнеегипетских фараонов. Создавайте цепочки
Reflex 3.5
Reflex - игра для тренировки и проверки реакции, точности кликов мышкой и скорости наведения. Цель игры: сбить шарики, которые появляются на экране
Lines 3D 2.0
Логическая игра Color Lines, выполненная в 3D
Multris 1.0
Multris - игра-тренажёр основанная на знании таблицы умножения, которая поможет легче и быстрее выучить таблицу умножения или потренироваться и проверить свои