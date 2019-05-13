Шарики. Стрелок - увлекательная игра, целью которой является уничтожение всех шариков на игровом поле. Шарики будут «лопаться», если их ставить рядом с шариками такого же цвета, чтобы их группа состояла из трёх и более.

Несколько ходов (в зависимости от выбора сложности) которые не лопнули группу опустят все шарики и добавят сверху ряд или несколько рядов (зависит от того, сколько цветов осталось в игре, т.к. если лопнуть все шарики какого-то цвета, то такой цвет больше не появится).

Присутствует три уровня сложности и возможность выбора количества цвета шариков (3 цвета, 4, 5 или 6).

Нажав F2 можно начать игру заново, + и - изменяет размеры шариков, а клавиша ESC сворачивает или закрывает игру. Не требует инсталляции.