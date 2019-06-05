MDS Tool для Windows

MDS Tool 1.0

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MDS Tool - небольшая бесплатная кроссплатформенная утилита, которая позволяет узнать подвержена ли ваша система для атак Microarchitectural Data Sampling Attacks (MDS), включая уязвимость ZombieLoad процессоров Intel.

Подобные атаки (например Rogue In-Flight Data Load (RIDL) и Fallout), в случае успешного их выполнения, могут привести к утечке конфиденциальной информации, включая пароли, номера кредитных карт или файлы cookie, считываемых из других системных процессов.

MDS Tool
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг, Анализ
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Отзывы о программе MDS Tool

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