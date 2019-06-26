Змейка для Windows

Змейка 2.4

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Змейка - "классическая" игра для Windows, в которой виртуальная змейка ползает по неограниченному стенками полю и кушает всё что можно скушать. Игрок стрелками выбирает направление головы. Змейка не погибает наткнувшись на препятствия, которые периодически появляются на поле, а обходит их, но может отгрызть себе хвост.

Нажатие "F5" выпускает на ваше поле 1 змейку, которая так и норовит укусить, но которую так же можно съесть. Пункты в меню "змейки" позволяют выбрать режим, который будет постоянно выпускать от 1 до 5 змеек против вашей. Можно включить режимы "без препятствий", "много препятствий", "много корма" и выполнить список заданий, указанных на правой панели.

Кнопки + и - изменяют скорость игры. Когда змейка удлиняется, пробелом можно совершать прыжки.

Змейка
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Змейка

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