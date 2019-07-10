ABC-Update для Windows

ABC-Update 2.2.1.0

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Описание ABC-Update 2.2.1.0Описание   Скачать ABC-Update 2.2.1.0СКАЧАТЬ (2,98 Мб) Скриншоты ABC-Update 2.2.1.0Скриншоты (3)   Статистика ABC-Update 2.2.1.0Статистика   Отзывы о ABC-Update 2.2.1.0Отзывы (0)  
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ABC-Update - полезный инструмент для сисадминов и продвинутых пользователей, с помощью которого можно полностью контролировать процесс обновления операционной системы Windows. Присутствует возможность вручную указать максимальное количество перезагрузок ПК, выбирать обновления в зависимости даты выхода патчей, номера KB и категорий обновлений и многое другое.

У программы имеется версия с графическим интерфейсом и версия для командной строки, позволяющая пользователю самостоятельно создавать сценарии обновления на основе скриптов. Имеется встроенный планировщик, а также возможность запуска обновлений вручную.

Результат работы приложения можно посмотреть в лог-файле, причём его затем можно отправить на указанный email-адрес. Программа не требует инсталляции.

ABC-Update
ABC-Update
ABC-Update
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбновления, патчи
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Отзывы о программе ABC-Update

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