Alfa Ebooks Manager для Windows

Alfa Ebooks Manager 8.1

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Описание Alfa Ebooks Manager 8.1Описание   Скачать Alfa Ebooks Manager 8.1СКАЧАТЬ (29,94 Мб) Скриншоты Alfa Ebooks Manager 8.1Скриншоты (6)   Статистика Alfa Ebooks Manager 8.1Статистика   Отзывы о Alfa Ebooks Manager 8.1Отзывы (0)  
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Alfa Ebooks Manager - программа для создания каталога электронных книг. При помощи Alfa Ebooks Manager можно просто и быстро каталогизировать ваши электронные книги, хранящиеся на жестком диске, а также получить информацию о книгах из интернета и сохранить в базе.

Вы можете вести учет всех ваших электронных книг, находящихся на различных носителях, с сохранением любых параметров в базе, обновлять информацию о книгах из интернет-источников (Озон, ЛитРес...), быстро находить нужную книгу, просматривать книги в встроенной читалке и 3D, прослушивать аудиокниги, конвертировать форматы электронных книг, заходить в библиотеку с любых устройств в локальной сети и многое другое.

Возможности:

  • Браузер книг.
  • Настройка внешнего вида библиотеки по своему усмотрению.
  • Менеджер библиотеки.
  • Панель книги.
  • Конструктор фильтров.
  • Книги в 3D.
  • Карточка книги.
  • Редактор метаданных.
  • Читалка для книг.
  • Конвертер форматов.
  • Автоматическое добавление книг в библиотеку.
  • Пакетное редактирование.
  • Управление обложками.
  • Поиск файлов.
  • Контроль дубликатов.
  • Интеграция с Kindle.
  • Поддержка аудио-книг (имеется встроенный плеер).
  • Поддержка OPDS каталогов.
  • Импорт/Экспорт книг (CSV, Calibre, Google Books, OPDS).
  • Управление базой данных.
Что нового в Alfa Ebooks Manager 8.1?
  • новый интерфейс
  • настройка цветовой схемы
  • новая карточка книги
  • новая карточка автора
Alfa Ebooks Manager
Alfa Ebooks Manager
Alfa Ebooks Manager
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение в работе программыпробный период 7 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский, Греческийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКоллекционирование
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Отзывы о программе Alfa Ebooks Manager

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