Alfa Ebooks Manager - программа для создания каталога электронных книг. При помощи Alfa Ebooks Manager можно просто и быстро каталогизировать ваши электронные книги, хранящиеся на жестком диске, а также получить информацию о книгах из интернета и сохранить в базе.

Вы можете вести учет всех ваших электронных книг, находящихся на различных носителях, с сохранением любых параметров в базе, обновлять информацию о книгах из интернет-источников (Озон, ЛитРес...), быстро находить нужную книгу, просматривать книги в встроенной читалке и 3D, прослушивать аудиокниги, конвертировать форматы электронных книг, заходить в библиотеку с любых устройств в локальной сети и многое другое.

Возможности: