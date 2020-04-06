Отзывы о программе Booknizer Andrey Программа хорошая, но! Сначала вас заставят отдать 40 долларов за 2 лицензионных ключа, а потом сделают всё, чтобы вы не получили 2 ключ, а купили программу заново. Тех поддержка будет забывать вам отвечать, будут беседы ни о чем, и каждый раз вам будут намекать, чтт надо купить новую лицензию. Кроме того, при установке на новом компьютере - вам снова придётся вводить НОВЫЙ КЛЮЧ! И как следствие - новая лицензия

| | Ответить Maxim Если вам нравится брать микро-кредиты под бешеные проценты, эта программа для вас! В том смысле, что ворами продавцов этой программы не назовёшь, но деньги ваши вы всё равно потеряете.

Программа очень классная! Удобная! НО!!! Если вы приобретёте бессрочную (пожизненную) лицензию, через некоторое время вы поймёте, что выкинули деньги на ветер. Проверил на себе. Купил пожизненную лицензию - а через 5 лет мне сказали, чтобы пользоваться дальше, нужно купить ключ заново... Так что решайте....

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