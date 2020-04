All My Books 5.1 build 1252 All My Books - программа для любителей книг и для людей, желающих навести порядок в своей библиотеке. All My Books обладает достаточно широким функционалом, проще Для учета книг в библиотеке 2.5 Для учета книг в библиотеке - программа для учета книг или DVD материалов в личной библиотеке. Программа создана для библиотеки храма Св. Сильвестра Омско-Тарской Booknizer 9.2 Booknizer - функциональный каталогизатор книг, который позволяет пользователю упорядочить свою домашнюю библиотеку. Присутствует возможность добавлять в базу данных

Kataloger 2019.23 Kataloger - бесплатная программа, представляющая собой универсальный каталогизатор, который может использоваться в роли записной книжки, каталога любимых вещей, EMDB 3.55 EMDB - бесплатное приложение, которое позволяет без проблем организовать собственную коллекцию фильмов. Программа позволяет добавлять новые фильмы, удалять старые, Musicnizer 10.0 build 575 Musicnizer - удобный музыкальный каталогизатор, который позволяет пользователю навести порядок в своей коллекции аудио файлов (поддерживаются практически все