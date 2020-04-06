Booknizer - функциональный каталогизатор книг, который позволяет упорядочить свою домашнюю библиотеку.
Присутствует возможность добавлять в базу данных электронные, обычные бумажные и аудиокниги (поддерживаются все популярные форматы аудиокниг), загружать различную информацию о любимых авторах и произведениях, добавлять книги в каталог путем сканирования их штрих-кода, имеется встроенный проигрыватель аудиокниг и многое другое.
Musicnizer - удобный музыкальный каталогизатор, который позволяет пользователю навести порядок в своей коллекции аудио файлов (поддерживаются практически все
Отзывы о программе Booknizer
Andrey про Booknizer 9.2 [01-04-2020]
Программа хорошая, но! Сначала вас заставят отдать 40 долларов за 2 лицензионных ключа, а потом сделают всё, чтобы вы не получили 2 ключ, а купили программу заново. Тех поддержка будет забывать вам отвечать, будут беседы ни о чем, и каждый раз вам будут намекать, чтт надо купить новую лицензию. Кроме того, при установке на новом компьютере - вам снова придётся вводить НОВЫЙ КЛЮЧ! И как следствие - новая лицензия | | Ответить
Maxim про Booknizer 9.2 [21-02-2019]
Если вам нравится брать микро-кредиты под бешеные проценты, эта программа для вас! В том смысле, что ворами продавцов этой программы не назовёшь, но деньги ваши вы всё равно потеряете.
Программа очень классная! Удобная! НО!!! Если вы приобретёте бессрочную (пожизненную) лицензию, через некоторое время вы поймёте, что выкинули деньги на ветер. Проверил на себе. Купил пожизненную лицензию - а через 5 лет мне сказали, чтобы пользоваться дальше, нужно купить ключ заново... Так что решайте.... 3 | 4 | Ответить