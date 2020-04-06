Booknizer для Windows

Booknizer 10.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Booknizer 10.0Описание   Скачать Booknizer 10.0СКАЧАТЬ (19,89 Мб) Скриншоты Booknizer 10.0Скриншоты (7)   Статистика Booknizer 10.0Статистика   Отзывы о Booknizer 10.0Отзывы (2)  
Оцените программу!
3.14 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 3.14 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Booknizer - функциональный каталогизатор книг, который позволяет упорядочить свою домашнюю библиотеку.

Присутствует возможность добавлять в базу данных электронные, обычные бумажные и аудиокниги (поддерживаются все популярные форматы аудиокниг), загружать различную информацию о любимых авторах и произведениях, добавлять книги в каталог путем сканирования их штрих-кода, имеется встроенный проигрыватель аудиокниг и многое другое.

Booknizer
Booknizer
Booknizer
Booknizer
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 502.33 руб.
Ограничение в работе программыдобавление только 50 книг
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 696
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКоллекционирование
ТОП-сегодня раздела "Коллекционирование"
 

All My Books 5.1 build 1252

All My Books - программа для любителей книг и для людей, желающих навести порядок в своей библиотеке. All My Books обладает достаточно широким функционалом, проще

Для учета книг в библиотеке 2.5

Для учета книг в библиотеке - программа для учета книг или DVD материалов в личной библиотеке. Программа создана для библиотеки храма Св. Сильвестра Омско-Тарской

Booknizer 9.2

Booknizer - функциональный каталогизатор книг, который позволяет пользователю упорядочить свою домашнюю библиотеку. Присутствует возможность добавлять в базу данных

Kataloger 2019.23

Kataloger - бесплатная программа, представляющая собой универсальный каталогизатор, который может использоваться в роли записной книжки, каталога любимых вещей,

EMDB 3.55

EMDB - бесплатное приложение, которое позволяет без проблем организовать собственную коллекцию фильмов. Программа позволяет добавлять новые фильмы, удалять старые,

Musicnizer 10.0 build 575

Musicnizer - удобный музыкальный каталогизатор, который позволяет пользователю навести порядок в своей коллекции аудио файлов (поддерживаются практически все

скачать Adguard

Отзывы о программе Booknizer

Andrey про Booknizer 9.2 [01-04-2020]

Программа хорошая, но! Сначала вас заставят отдать 40 долларов за 2 лицензионных ключа, а потом сделают всё, чтобы вы не получили 2 ключ, а купили программу заново. Тех поддержка будет забывать вам отвечать, будут беседы ни о чем, и каждый раз вам будут намекать, чтт надо купить новую лицензию. Кроме того, при установке на новом компьютере - вам снова придётся вводить НОВЫЙ КЛЮЧ! И как следствие - новая лицензия
| | Ответить

Maxim про Booknizer 9.2 [21-02-2019]

Если вам нравится брать микро-кредиты под бешеные проценты, эта программа для вас! В том смысле, что ворами продавцов этой программы не назовёшь, но деньги ваши вы всё равно потеряете.
Программа очень классная! Удобная! НО!!! Если вы приобретёте бессрочную (пожизненную) лицензию, через некоторое время вы поймёте, что выкинули деньги на ветер. Проверил на себе. Купил пожизненную лицензию - а через 5 лет мне сказали, чтобы пользоваться дальше, нужно купить ключ заново... Так что решайте....
3 | 4 | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
 