Учет книг для Windows

Учет книг 2.646

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Описание Учет книг 2.646Описание   Скачать Учет книг 2.646СКАЧАТЬ (12,57 Мб) Скриншоты Учет книг 2.646Скриншоты (7)   Статистика Учет книг 2.646Статистика   Отзывы о Учет книг 2.646Отзывы (4)  
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3.25 из 5, всего оценок - 20
  • Рейтинг программы - 3.25 из 5
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Учет книг - программа для учета и каталогизации книг, журналов, документов, а также учет читателей, издательств, авторов, их произведений и другие задачи.

По всем полям можно сортировать (в том числе по нескольким полям), фильтровать, группировать записи. Имеется поиск, возможность гибко настраивать конфигурацию базы данных, создавая новые таблицы и добавляя поля к ним (в том числе и вычисляемые поля, поля из других таблиц, а также по SQL-выражению).

Программа позволяет строить дерево данных по заданным полям, считать итоги, задавать правила цветовыделения строк, определять ниспадающие списки и значения в них, назначать подчиненные таблицы и многое другое. Гибкая отчетная система, экспорт во многие форматы, генерация любых документов по шаблонам Word или Excel, многопользовательский режим и настройка прав доступа.

Что нового в Учет книг 2.646?
  • Доработка параметра Формула списка в свойствах поля
  • Доработки интерпретатора VBScript
Учет книг
Учет книг
Учет книг
Учет книг
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 3000 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 13 616
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКоллекционирование - Ведение дел - Документы
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Отзывы о программе Учет книг

Дмитрий Степанов про Учет книг 2.488 [11-03-2018]

Скачал, ничего не понял. Посмотрите All My Books - там сразу всё понятно
2 | 3 | Ответить

Из деревни про Учет книг 2.76 [12-10-2013]

Полезная программа нашей деревенской театральной студии ( кружку).
6 | 2 | Ответить

195803 про Учет книг 2.16 [15-05-2011]

Будет ли УЧЕТ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. Книга иногда состоит из 10 авторов и по названию книги определить что это проблематично.
2 | 2 | Ответить

Павел про Учет книг 1.55 [02-04-2007]

Просто "Отлично"! Конечно, есть замечания, но это нисколько не умаляет достоинств программы.
5 | 2 | Ответить

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