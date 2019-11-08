WinUpdatesView для Windows

WinUpdatesView 1.00

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Описание WinUpdatesView 1.00Описание   Скачать WinUpdatesView 1.00СКАЧАТЬ (71 Кб) Скриншоты WinUpdatesView 1.00Скриншоты (1)   Статистика WinUpdatesView 1.00Статистика   Отзывы о WinUpdatesView 1.00Отзывы (0)  
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WinUpdatesView - простой в использовании инструмент, который отображает историю обновлений Windows на вашем ПК. Программа может загружать историю обновлений Windows из локальной системы, используя API, а также может считывать и анализировать файл базы данных обновлений Windows (DataStore.edb) с внешнего диска или с удаленного компьютера в сети.

Утилита предоставляет пользователю массу полезной информации: Название, Описание, Дата установки, Операция обновления (Установка, удаление, Не запущено, Выполняется), Результат операции (Успешно, Успешно с ошибками, Сбой, Прервано), Категория, примечания по удалению, ID службы, номер ревизии, hResult и пр.

Выбранные элементы можно экспортировать в HTML-файл. Программа не требует инсталляции.

WinUpdatesView
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыОбновления, патчи
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