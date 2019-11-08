WinUpdatesView - простой в использовании инструмент, который отображает историю обновлений Windows на вашем ПК. Программа может загружать историю обновлений Windows из локальной системы, используя API, а также может считывать и анализировать файл базы данных обновлений Windows (DataStore.edb) с внешнего диска или с удаленного компьютера в сети.

Утилита предоставляет пользователю массу полезной информации: Название, Описание, Дата установки, Операция обновления (Установка, удаление, Не запущено, Выполняется), Результат операции (Успешно, Успешно с ошибками, Сбой, Прервано), Категория, примечания по удалению, ID службы, номер ревизии, hResult и пр.

Выбранные элементы можно экспортировать в HTML-файл. Программа не требует инсталляции.