Download Manager для Android

Download Manager 5.10.12026 для Android

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Описание Download Manager 5.10.12026 для AndroidОписание   Скачать Download Manager 5.10.12026 для AndroidСКАЧАТЬ (3,75 Мб) Скриншоты Download Manager 5.10.12026 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Download Manager 5.10.12026 для AndroidСтатистика   Отзывы о Download Manager 5.10.12026 для AndroidОтзывы (0)  
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Download Manager - мощный менеджер загрузок для Android, с помощью которого можно быстро и легко скачивать и управлять загрузками файлов любого типа и размера. Позволяет обходить большинство ограничений стандартных загрузок, таких как аутентификация, проверка безопасности, поддержка всех типов файлов и управление циклом загрузки.

Основные возможности:

  • Просмотр страниц с использованием вкладок.
  • Поддержка основной HTTP-аутентификации для веб-страниц.
  • Менеджер закладок.
  • Быстрый голосовой поиск со стандартным распознаванием речи.
  • Поддержка JavaScripts.
  • Встроенный поиск Google, Youtube, Twitter и Yahoo!
  • Возможность отображения веб-страницы как в Phone, iPad, Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Nokia Lumia и т.п. в обход строки пользовательского агента браузера.
  • Высокая скорость скачивания.
  • Возобновление прерванных загрузок.
  • Отображение количества активных загрузок.
  • Фоновая загрузка.
  • Поддержка параллельных потоковых загрузок и мультизадачности.
  • Загрузка больших файлов (больше 2 Гб).
  • Поддержка режима Wi-Fi (передача только по WI-Fi).
  • Передача ссылок на файлы на и с компьютера по WiFi.
  • Отправка ссылок на файлы по электронной почте.
  • Воспроизведение музыки в форматах .aac, .mp3, и .m4a.
  • Воспроизведение видео в форматах .m4v, .mp4, и .mov.
  • Функции плейлиста добавлены в аудио- и видеопроигрыватели.
  • Функции повтора и перемешивания при воспроизведении.
Download Manager
Download Manager
Download Manager
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры закачек
ТОП-сегодня раздела "Менеджеры закачек"
 

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Отзывы о программе Download Manager

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