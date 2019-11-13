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Download Manager 5.10.12026 для Android
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Download Manager - мощный менеджер загрузок для Android, с помощью которого можно быстро и легко скачивать и управлять загрузками файлов любого типа и размера. Позволяет обходить большинство ограничений стандартных загрузок, таких как аутентификация, проверка безопасности, поддержка всех типов файлов и управление циклом загрузки.
Основные возможности:
- Просмотр страниц с использованием вкладок.
- Поддержка основной HTTP-аутентификации для веб-страниц.
- Менеджер закладок.
- Быстрый голосовой поиск со стандартным распознаванием речи.
- Поддержка JavaScripts.
- Встроенный поиск Google, Youtube, Twitter и Yahoo!
- Возможность отображения веб-страницы как в Phone, iPad, Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Nokia Lumia и т.п. в обход строки пользовательского агента браузера.
- Высокая скорость скачивания.
- Возобновление прерванных загрузок.
- Отображение количества активных загрузок.
- Фоновая загрузка.
- Поддержка параллельных потоковых загрузок и мультизадачности.
- Загрузка больших файлов (больше 2 Гб).
- Поддержка режима Wi-Fi (передача только по WI-Fi).
- Передача ссылок на файлы на и с компьютера по WiFi.
- Отправка ссылок на файлы по электронной почте.
- Воспроизведение музыки в форматах .aac, .mp3, и .m4a.
- Воспроизведение видео в форматах .m4v, .mp4, и .mov.
- Функции плейлиста добавлены в аудио- и видеопроигрыватели.
- Функции повтора и перемешивания при воспроизведении.
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