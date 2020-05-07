TubeMate YouTube Downloader для Android

TubeMate YouTube Downloader 3.3.3.1224 для Android

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Описание TubeMate YouTube Downloader 3.3.3.1224 для AndroidОписание   Скачать TubeMate YouTube Downloader 3.3.3.1224 для AndroidСКАЧАТЬ (7,01 Мб) Скриншоты TubeMate YouTube Downloader 3.3.3.1224 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика TubeMate YouTube Downloader 3.3.3.1224 для AndroidСтатистика   Отзывы о TubeMate YouTube Downloader 3.3.3.1224 для AndroidОтзывы (0)  
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TubeMate YouTube Downloader - отличный и удобный загрузчик видеороликов из популярнейшего ресурса YouTube прямо с Вашего Android-устройства. Ресурс YouTube содержит миллионы самых разнообразных клипов, фильмов, обучающих роликов и другое видео, которое можно смотреть только при подключении к Интернету. Если же Вы хотите наслаждаться любимым медиа файлом в любое время и в любом месте, то придется скачать такой ролик на свой гаджет.

Портал YouTube не предусматривает прямого скачивания видео. Для этих целей используются различные загрузчики, одним из которых и является TubeMate YouTube Downloader. Пользоваться приложением очень легко и просто. После запуска программы она сразу подключит Вас к ресурсу YouTube. В поисковой строке введите нужный запрос и найдите интересующий Вас ролик. После этого в верхнем правом углу нажмите на иконку зеленой стрелочки - откроется меню с доступными вариантами качества загружаемого видео. Когда определитесь с форматом файла, повторно подтвердите загрузку, только теперь стрелочка будет располагаться в нижней части экрана.

Чтобы увидеть все свои закачки (завершенные и текущие), достаточно сделать свайп влево. Из настроек присутствуют определение места хранения файлов, создание плейлиста с видео, просмотр клипов во встроенном плеере, извлечение звуковой дорожки и др.

В целом, TubeMate YouTube Downloader пожалуй одно из лучших приложений для скачивания видео из YouTube, позволяя быстро и без сложных действий иметь самые лучшие и интересные ролики на своем девайсе.

Что нового в TubeMate YouTube Downloader 3.3.3.1224 для Android?
  • Улучшение постобработки
  • Улучшение поддержки съемных SD-карт (Android N (7.0) и выше)
  • Поддержка смены обложки музыкального альбома (через MP3 Converter)
  • Улучшение загрузки в Facebook
  • Исправлена ошибка обновления на Android 10
TubeMate YouTube Downloader
TubeMate YouTube Downloader
TubeMate YouTube Downloader
TubeMate YouTube Downloader
Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 545
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры закачек
ТОП-сегодня раздела "Менеджеры закачек"
 

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Отзывы о программе TubeMate YouTube Downloader

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