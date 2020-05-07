TubeMate YouTube Downloader - отличный и удобный загрузчик видеороликов из популярнейшего ресурса YouTube прямо с Вашего Android-устройства. Ресурс YouTube содержит миллионы самых разнообразных клипов, фильмов, обучающих роликов и другое видео, которое можно смотреть только при подключении к Интернету. Если же Вы хотите наслаждаться любимым медиа файлом в любое время и в любом месте, то придется скачать такой ролик на свой гаджет.

Портал YouTube не предусматривает прямого скачивания видео. Для этих целей используются различные загрузчики, одним из которых и является TubeMate YouTube Downloader. Пользоваться приложением очень легко и просто. После запуска программы она сразу подключит Вас к ресурсу YouTube. В поисковой строке введите нужный запрос и найдите интересующий Вас ролик. После этого в верхнем правом углу нажмите на иконку зеленой стрелочки - откроется меню с доступными вариантами качества загружаемого видео. Когда определитесь с форматом файла, повторно подтвердите загрузку, только теперь стрелочка будет располагаться в нижней части экрана.

Чтобы увидеть все свои закачки (завершенные и текущие), достаточно сделать свайп влево. Из настроек присутствуют определение места хранения файлов, создание плейлиста с видео, просмотр клипов во встроенном плеере, извлечение звуковой дорожки и др.

В целом, TubeMate YouTube Downloader пожалуй одно из лучших приложений для скачивания видео из YouTube, позволяя быстро и без сложных действий иметь самые лучшие и интересные ролики на своем девайсе.