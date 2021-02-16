Snaptube для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.12.0.5123510 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Snaptube
|Категория:
|Менеджеры закачек
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15,73 Мб
|СКАЧАТЬ
Snaptube - бесплатное приложение для загрузки любого понравившегося аудио или видео в лучшем качестве (от 144р до 4К) с Youtube и любых других веб-сайтов, включая Facebook, Instagram, Vimeo, Vine, Soundcloud, Dailytube, Vid.me, Metacafe, Dailymotion и т.д.
Имеется функция извлечения и отдельной загрузки аудио дорожки в формате mp3, а также присутствует возможность управлять скачанными файлами при помощи встроенного менеджера.
Кроме этого можно осуществлять поиск видео контента по различным категориям, и просматривать размер с популярными видео, и при желании ознакомиться с видео, которые рекомендованы сервисом.
Основные возможности Snaptube:
- Загрузка с Youtube, Facebook, Instagram, Vimeo, Vine, Soundcloud, Dailytube, Vid.me, Metacafe, Dailymotion и пр.
- Скачивание видео в разных разрешениях.
- Прямые загрузки аудио в MP3.
- Поиск видео по ключевым словам.
- Управление загруженными видео.
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Отзывы о программе Snaptube
Admin
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