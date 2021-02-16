Snaptube - бесплатное приложение для загрузки любого понравившегося аудио или видео в лучшем качестве (от 144р до 4К) с Youtube и любых других веб-сайтов, включая Facebook, Instagram, Vimeo, Vine, Soundcloud, Dailytube, Vid.me, Metacafe, Dailymotion и т.д.

Имеется функция извлечения и отдельной загрузки аудио дорожки в формате mp3, а также присутствует возможность управлять скачанными файлами при помощи встроенного менеджера.

Кроме этого можно осуществлять поиск видео контента по различным категориям, и просматривать размер с популярными видео, и при желании ознакомиться с видео, которые рекомендованы сервисом.

Основные возможности Snaptube: