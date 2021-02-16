Snaptube для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.12.0.5123510 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Менеджеры закачек
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:15,73 Мб
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Snaptube - бесплатное приложение для загрузки любого понравившегося аудио или видео в лучшем качестве (от 144р до 4К) с Youtube и любых других веб-сайтов, включая Facebook, Instagram, Vimeo, Vine, Soundcloud, Dailytube, Vid.me, Metacafe, Dailymotion и т.д.

Имеется функция извлечения и отдельной загрузки аудио дорожки в формате mp3, а также присутствует возможность управлять скачанными файлами при помощи встроенного менеджера.

Кроме этого можно осуществлять поиск видео контента по различным категориям, и просматривать размер с популярными видео, и при желании ознакомиться с видео, которые рекомендованы сервисом.

Основные возможности Snaptube:

  • Загрузка с Youtube, Facebook, Instagram, Vimeo, Vine, Soundcloud, Dailytube, Vid.me, Metacafe, Dailymotion и пр.
  • Скачивание видео в разных разрешениях.
  • Прямые загрузки аудио в MP3.
  • Поиск видео по ключевым словам.
  • Управление загруженными видео.
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