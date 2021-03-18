Video Downloader для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Simple Design Ltd.
|Категория:
|Менеджеры закачек
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|9,8 Мб
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Video Downloader - приложение, которое позволяет быстро и легко скачать видео и аудио из Интернета на ваше устройство. Программа умеет автоматически распознавать видео, загружать его в одно нажатие и воспроизводить в автономном режиме.
Встроенный менеджер загрузок позволяет приостанавливать и возобновлять загрузки, выполнять загрузку в фоновом режиме и загружать несколько файлов одновременно. Имеется предпросмотр видео.
Функции Video Downloader:
- Навигация по видеороликам с помощью встроенного браузера.
- Воспроизведение видео в автономном режиме с помощью встроенного проигрывателя.
- Поддержка любых форматов файлов: mp3, m4a, mp4, m4v, mov, avi, wmv, doc, xls, pdf, txt, и другие.
- Автоматическое распознавание видео и удобная загрузка.
- Полнофункциональный менеджер загрузок, позволяющий приостанавливать, возобновлять и удалять загрузки.
- Одновременная загрузка нескольких файлов.
- Сохранение загруженных файлов в защищенной паролем папке.
- Загрузка видео в фоновом режиме.
- Поддержка SD-карты.
- Возобновление неудавшихся загрузок.
- Быстрая скорость загрузки.
- Проверка хода выполнения процесса в панели загрузок.
- Поддержка загрузки видео в формате HD.
- Поддержка загрузки крупных файлов.
- Загрузка видео, музыки и изображений.
- Добавление избранных сайтов в закладки.
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Admin
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