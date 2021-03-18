Video Downloader для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Менеджеры закачек
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:9,8 Мб
СКАЧАТЬ
Video Downloader скриншот № 1
Video Downloader скриншот № 2
Video Downloader скриншот № 3
Video Downloader скриншот № 4

Video Downloader - приложение, которое позволяет быстро и легко скачать видео и аудио из Интернета на ваше устройство. Программа умеет автоматически распознавать видео, загружать его в одно нажатие и воспроизводить в автономном режиме.

Встроенный менеджер загрузок позволяет приостанавливать и возобновлять загрузки, выполнять загрузку в фоновом режиме и загружать несколько файлов одновременно. Имеется предпросмотр видео.

Функции Video Downloader:

  • Навигация по видеороликам с помощью встроенного браузера.
  • Воспроизведение видео в автономном режиме с помощью встроенного проигрывателя.
  • Поддержка любых форматов файлов: mp3, m4a, mp4, m4v, mov, avi, wmv, doc, xls, pdf, txt, и другие.
  • Автоматическое распознавание видео и удобная загрузка.
  • Полнофункциональный менеджер загрузок, позволяющий приостанавливать, возобновлять и удалять загрузки.
  • Одновременная загрузка нескольких файлов.
  • Сохранение загруженных файлов в защищенной паролем папке.
  • Загрузка видео в фоновом режиме.
  • Поддержка SD-карты.
  • Возобновление неудавшихся загрузок.
  • Быстрая скорость загрузки.
  • Проверка хода выполнения процесса в панели загрузок.
  • Поддержка загрузки видео в формате HD.
  • Поддержка загрузки крупных файлов.
  • Загрузка видео, музыки и изображений.
  • Добавление избранных сайтов в закладки.
ТОП-сегодня раздела "Менеджеры закачек"
 

скачать Download managerDownload manager 13.0.2

Удобный и быстрый в работе менеджер закачек для Android-устройств, с поддержкой всех наиболее...

скачать SnaptubeSnaptube 5.12.0.5123510

Бесплатная программа для скачивания видео и музыки в разном качестве с большинства...

скачать LoaderDroidLoaderDroid 1.0.1

LoaderDroid – программа для загрузки любых типов файлов. Находите в браузере музыку, сериалы,...

скачать MediaGetMediaGet 2.0.034

MediaGet – торрент-клиент быстро и легко найдет нужные файлы для скачивания. Загружайте...

скачать Видео для ВКВидео для ВК 6.1

Видео для ВК – скачивайте видео из социальной сети ВКонтакте в удобную для вас папку на...

скачать StraussMP3StraussMP3 9.2

Музыкальный поисковик для Android-смартфонов и планшетов, который позволяет искать и...

Отзывы о программе Video Downloader

Admin

Отзывов о программе Video Downloader 1.1.5 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв