Video Downloader - приложение, которое позволяет быстро и легко скачать видео и аудио из Интернета на ваше устройство. Программа умеет автоматически распознавать видео, загружать его в одно нажатие и воспроизводить в автономном режиме.

Встроенный менеджер загрузок позволяет приостанавливать и возобновлять загрузки, выполнять загрузку в фоновом режиме и загружать несколько файлов одновременно. Имеется предпросмотр видео.

Функции Video Downloader: