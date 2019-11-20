Screaming Frog Log File Analyser

UPX 3.94
UPX - бесплатный, портируемый упаковщик исполняемых файлов. Поддерживает множество форматов, включая COM, EXE, SYS. После упаковки UPX-ом Ваши файлы занимают минимум
CHM Editor 3.1.2
CHM Editor - удобная программа для работы с CHM файлами, которые используются при создании файлов помощи к программам и электронных книг. С помощью программы можно
ASPack 2.43
ASPack - программа для сжатия исполняемых файлов (EXE, DLL, OCX) и защиты от непрофессионального реверс-инжиниринга. Cпособна уменьшить файловый размер 32-битных
PHP Expert Editor 4.3
PHP Expert Editor - редактор PHP скриптов и HTML страниц. Имеет встроенный браузер, отладчик, FTP-клиент, настраиваемые шаблоны кода, настраиваемый интерфейс и т.п.
PEiD Tab 1.4.7.992
Небольшая и простая в эксплуатации программа для Windows, которая позволяет расширить функционал Проводника, добавляя в него возможность исследования PE файлов,
GetWindowText 3.31
GetWindowText - небольшая портативная (не требующая инсталляции) утилита с помощью которой можно прочитать текст окна (заголовки). Необходимо зажать левую кнопку