Screaming Frog Log File Analyser

UPX 3.94 UPX - бесплатный, портируемый упаковщик исполняемых файлов. Поддерживает множество форматов, включая COM, EXE, SYS. После упаковки UPX-ом Ваши файлы занимают минимум CHM Editor 3.1.2 CHM Editor - удобная программа для работы с CHM файлами, которые используются при создании файлов помощи к программам и электронных книг. С помощью программы можно ASPack 2.43 ASPack - программа для сжатия исполняемых файлов (EXE, DLL, OCX) и защиты от непрофессионального реверс-инжиниринга. Cпособна уменьшить файловый размер 32-битных

PHP Expert Editor 4.3 PHP Expert Editor - редактор PHP скриптов и HTML страниц. Имеет встроенный браузер, отладчик, FTP-клиент, настраиваемые шаблоны кода, настраиваемый интерфейс и т.п. PEiD Tab 1.4.7.992 Небольшая и простая в эксплуатации программа для Windows, которая позволяет расширить функционал Проводника, добавляя в него возможность исследования PE файлов, GetWindowText 3.31 GetWindowText - небольшая портативная (не требующая инсталляции) утилита с помощью которой можно прочитать текст окна (заголовки). Необходимо зажать левую кнопку