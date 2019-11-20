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Screaming Frog Log File Analyser для Windows

Screaming Frog Log File Analyser 3.2

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Описание Screaming Frog Log File Analyser 3.2Описание   Скачать Screaming Frog Log File Analyser 3.2СКАЧАТЬ (169,92 Мб) Скриншоты Screaming Frog Log File Analyser 3.2Скриншоты (4)   Статистика Screaming Frog Log File Analyser 3.2Статистика   Отзывы о Screaming Frog Log File Analyser 3.2Отзывы (0)  
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Screaming Frog Log File Analyser - мощный анализатор лог-файлов, который позволяет загружать файлы журналов, проверять роботов поисковых систем, идентифицировать просканированные URL-адреса и анализировать данные/поведение поисковых роботов для получения разнообразной SEO-информации.

Ключевые особенности программы:

  • Определяет просканированные URL: узнайте, какие именно ссылки Googlebot и другие поисковые роботы могут сканировать, когда и как часто.
  • Показывает частоту сканирования: узнайте какие страницы поисковые роботы посещают наиболее часто и сколько URL-адресов сканируются каждый день.
  • Находит неработающие ссылки и ошибки: показывает все коды ответов, неработающие ссылки и ошибки, с которыми роботы поисковых систем столкнулись при сканировании сайта.
  • Проверяет наличие редиректов: находит временные и постоянные редиректы, с которыми сталкиваются поисковые роботы.
  • Помогает оптимизировать краулинговый бюджет: покажет ваши наиболее и наименее часто просканированные URL, с целью выявить потери и повысить эффективность сканирования.
  • Определяет большие и медленные страницы: показывает среднее количество загруженных байт и время, затраченное на выявление больших страниц или проблем с производительностью.
  • Находит неотсканированные урлы и потерянные страницы: можно импортировать список URL-адресов и сравнить их с данными логов для выявления неизвестных страниц или URL-адресов, которые Googlebot не в состоянии обработать.
  • Позволяет объединить и сравнить любые данные.
Screaming Frog Log File Analyser
Screaming Frog Log File Analyser
Screaming Frog Log File Analyser
Screaming Frog Log File Analyser
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Раскрутка сайта
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