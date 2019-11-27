Desktop Secret Lock для Windows

Desktop Secret Lock 1.6.0.16

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Описание Desktop Secret Lock 1.6.0.16Описание   Скачать Desktop Secret Lock 1.6.0.16СКАЧАТЬ (3,07 Мб) Скриншоты Desktop Secret Lock 1.6.0.16Скриншоты (5)   Статистика Desktop Secret Lock 1.6.0.16Статистика   Отзывы о Desktop Secret Lock 1.6.0.16Отзывы (0)  
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Desktop Secret Lock - приложение, которое добавляет дополнительный уровень безопасности вашему компьютеру или серверу удаленного рабочего стола.

С помощью программы вы всегда узнаете, что кто-то использовал вашу мышь или клавиатуру на домашнем или офисном ПК. Если вы используете программное обеспечение Windows RemoteDesktop / TeamViewer / Anydesk для удаленного управления, ваша система находится под угрозой! Хакеры могут использовать уязвимости в программном обеспечении удаленного рабочего стола или найти пароль с помощью атаки методом перебора.

Desktop Secret Lock использует нестандартный метод блокировки для повышения безопасности и свой собственный уникальный пароль, который отличается от пароля вашего компьютера.

Заблокированный компьютер выглядит так, как будто он разблокирован, но он находится в режиме, который надежно предотвращает доступ любого пользователя к рабочему столу.

Вы будете уведомлены, если обнаружится активность на рабочем столе или будут нажаты любые клавиши во время вашего отсутствия.

Desktop Secret Lock
Desktop Secret Lock
Desktop Secret Lock
Desktop Secret Lock
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 24.95$
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонтроль доступа - Защита данных
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Отзывы о программе Desktop Secret Lock

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