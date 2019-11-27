Desktop Secret Lock - приложение, которое добавляет дополнительный уровень безопасности вашему компьютеру или серверу удаленного рабочего стола.

С помощью программы вы всегда узнаете, что кто-то использовал вашу мышь или клавиатуру на домашнем или офисном ПК. Если вы используете программное обеспечение Windows RemoteDesktop / TeamViewer / Anydesk для удаленного управления, ваша система находится под угрозой! Хакеры могут использовать уязвимости в программном обеспечении удаленного рабочего стола или найти пароль с помощью атаки методом перебора.

Desktop Secret Lock использует нестандартный метод блокировки для повышения безопасности и свой собственный уникальный пароль, который отличается от пароля вашего компьютера.

Заблокированный компьютер выглядит так, как будто он разблокирован, но он находится в режиме, который надежно предотвращает доступ любого пользователя к рабочему столу.

Вы будете уведомлены, если обнаружится активность на рабочем столе или будут нажаты любые клавиши во время вашего отсутствия.