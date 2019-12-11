Eusing Maze Lock для Windows

Eusing Maze Lock 4.1

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Описание Eusing Maze Lock 4.1Описание   Скачать Eusing Maze Lock 4.1СКАЧАТЬ (808 Кб) Скриншоты Eusing Maze Lock 4.1Скриншоты (4)   Статистика Eusing Maze Lock 4.1Статистика   Отзывы о Eusing Maze Lock 4.1Отзывы (0)  
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Eusing Maze Lock - мощный инструмент для защиты ПК от несанкционированного доступа. Перед началом работы приложение предложит вам создать свой собственный шаблон разблокировки, представленный в виде графического ключа, который при разблокировке необходимо в точности воспроизвести.

Также присутствует возможность заблокировать компьютер одним щелчком мыши на значке в трее, либо воспользоваться горячими клавишами.

Кроме этого Eusing Maze Lock предоставляет некоторые интересные параметры конфигурации, которые могут быть легко установлены как начинающими, так и более опытными пользователями. Можно задавать фоновое изображение экрана блокировки, изменять сложность графического ключа (3х3, 4x4 или 5x5). Программа может автоматически блокировать ПК при запуске Windows и бездействии компьютера.

Eusing Maze Lock
Eusing Maze Lock
Eusing Maze Lock
Eusing Maze Lock
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонтроль доступа
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