Eusing Maze Lock - мощный инструмент для защиты ПК от несанкционированного доступа. Перед началом работы приложение предложит вам создать свой собственный шаблон разблокировки, представленный в виде графического ключа, который при разблокировке необходимо в точности воспроизвести.

Также присутствует возможность заблокировать компьютер одним щелчком мыши на значке в трее, либо воспользоваться горячими клавишами.

Кроме этого Eusing Maze Lock предоставляет некоторые интересные параметры конфигурации, которые могут быть легко установлены как начинающими, так и более опытными пользователями. Можно задавать фоновое изображение экрана блокировки, изменять сложность графического ключа (3х3, 4x4 или 5x5). Программа может автоматически блокировать ПК при запуске Windows и бездействии компьютера.