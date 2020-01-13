ForRestPOS Фаст-фуд - программа предназначена для автоматизации учета и продаж в заведениях общественного питания. Обладает максимальным набором функционала и отчетов для полноценного анализа продаж.
Приложение имеет несколько видов систем лояльности клиентов, гибко настраивается под запросы заказчика с возможностью доработки не типичных задач. Подходит для всех форматов фаст-фудов: суши-бар, кондитерская, бистро, кофейня, закусочная, столовая, пельменная, кальянная, блинная, чебуречная, шашлычная, фуд-трак и т.д.
Бесплатная версия не ограничена по функционалу и времени. Для заведений, которым достаточно до 50 товаров для работы позволит без вложений наладить учет.
Основной функционал:
Встроенный почасовый учет рабочего времени.
Система лояльности для клиентов - дисконт, бонусы, платежные карты.
Скидки по расписанию (по дням недели, по времени, товарам, блюдам).
Интеграция с программами складского учета 1С, Компас.
Ведение фискальной и не фискальной кассы (Фискальные регистраторы: Мария, Экселлио, Штрих, Атол).
Подключение управляемого банковского терминала.
Оплата одного счета различными типами оплат (наличные, безналичные, банковская карта и т.д).
Аналитические отчеты по розничным продажам.
Подробный лог событий действий пользователей в программе.
Гибкая система настройки прав пользователей программы.
Использование магнитных карт для идентификации пользователей и гостей.
Счетчик количества гостей.
Перенос, раздел счетов.
Порядок подачи и приготовления блюд для шеф-повара.
Печать заказов на приготовление по местам заказа и общего заказа для шефа.