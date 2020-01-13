ForRestPOS Фаст-фуд для Windows

ForRestPOS Фаст-фуд 1.5.4

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Описание ForRestPOS Фаст-фуд 1.5.4Описание   Скачать ForRestPOS Фаст-фуд 1.5.4СКАЧАТЬ (168,94 Мб) Скриншоты ForRestPOS Фаст-фуд 1.5.4Скриншоты (3)   Статистика ForRestPOS Фаст-фуд 1.5.4Статистика   Отзывы о ForRestPOS Фаст-фуд 1.5.4Отзывы (0)  
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ForRestPOS Фаст-фуд - программа предназначена для автоматизации учета и продаж в заведениях общественного питания. Обладает максимальным набором функционала и отчетов для полноценного анализа продаж.

Приложение имеет несколько видов систем лояльности клиентов, гибко настраивается под запросы заказчика с возможностью доработки не типичных задач. Подходит для всех форматов фаст-фудов: суши-бар, кондитерская, бистро, кофейня, закусочная, столовая, пельменная, кальянная, блинная, чебуречная, шашлычная, фуд-трак и т.д.

Бесплатная версия не ограничена по функционалу и времени. Для заведений, которым достаточно до 50 товаров для работы позволит без вложений наладить учет.

Основной функционал:

  • Встроенный почасовый учет рабочего времени.
  • Система лояльности для клиентов - дисконт, бонусы, платежные карты.
  • Скидки по расписанию (по дням недели, по времени, товарам, блюдам).
  • Интеграция с программами складского учета 1С, Компас.
  • Ведение фискальной и не фискальной кассы (Фискальные регистраторы: Мария, Экселлио, Штрих, Атол).
  • Подключение управляемого банковского терминала.
  • Оплата одного счета различными типами оплат (наличные, безналичные, банковская карта и т.д).
  • Аналитические отчеты по розничным продажам.
  • Подробный лог событий действий пользователей в программе.
  • Гибкая система настройки прав пользователей программы.
  • Использование магнитных карт для идентификации пользователей и гостей.
  • Счетчик количества гостей.
  • Перенос, раздел счетов.
  • Порядок подачи и приготовления блюд для шеф-повара.
  • Печать заказов на приготовление по местам заказа и общего заказа для шефа.
ForRestPOS Фаст-фуд
ForRestPOS Фаст-фуд
ForRestPOS Фаст-фуд
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 10000 руб.
Ограничение в работе программыдо 50 товаров бесплатно
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 6
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТорговля - Складской учет - Касса, чеки, ценники
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Отзывы о программе ForRestPOS Фаст-фуд

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