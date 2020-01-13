ForRestPOS Фаст-фуд - программа предназначена для автоматизации учета и продаж в заведениях общественного питания. Обладает максимальным набором функционала и отчетов для полноценного анализа продаж.

Приложение имеет несколько видов систем лояльности клиентов, гибко настраивается под запросы заказчика с возможностью доработки не типичных задач. Подходит для всех форматов фаст-фудов: суши-бар, кондитерская, бистро, кофейня, закусочная, столовая, пельменная, кальянная, блинная, чебуречная, шашлычная, фуд-трак и т.д.

Бесплатная версия не ограничена по функционалу и времени. Для заведений, которым достаточно до 50 товаров для работы позволит без вложений наладить учет.

Основной функционал: