UPSMonitor — бесплатное и свободное программное обеспечение для работы с источниками бесперебойного питания IPPON и других ИБП с Megatec, подключаемыми через COM-порт (RS-232).

Программа отображает на экране следующие показатели:

Входное напряжение (V).

Выходное напряжение (V).

Напряжение аккумулятора (V).

Нагрузка (%).

Частота (Hz).

Температура (C).

Есть возможность записывать изменения показателей в файл отчета, который в дальнейшем можно просмотреть в виде таблицы.