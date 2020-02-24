UPSMonitor для Windows

UPSMonitor 0.1

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UPSMonitor — бесплатное и свободное программное обеспечение для работы с источниками бесперебойного питания IPPON и других ИБП с Megatec, подключаемыми через COM-порт (RS-232).

Программа отображает на экране следующие показатели:

  • Входное напряжение (V).
  • Выходное напряжение (V).
  • Напряжение аккумулятора (V).
  • Нагрузка (%).
  • Частота (Hz).
  • Температура (C).

Есть возможность записывать изменения показателей в файл отчета, который в дальнейшем можно просмотреть в виде таблицы.

UPSMonitor
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУправление питанием
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