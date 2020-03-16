Chess Rush для Android

Chess Rush 1.7.475 для Android

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Описание Chess Rush 1.7.475 для AndroidОписание   Скачать Chess Rush 1.7.475 для AndroidСКАЧАТЬ (85,4 Мб) Скриншоты Chess Rush 1.7.475 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Chess Rush 1.7.475 для AndroidСтатистика   Отзывы о Chess Rush 1.7.475 для AndroidОтзывы (0)  
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Chess Rush - пошаговая мобильная стратегия, которая предлагает игроку не только классические черты автобатлера, но и ряд новаторских режимов, как например матчи длительностью от 10 минут, совместный режим и схватки отрядов 4х4. Создавайте элитные построения, выбирайте из более чем 50 героев, бросайте вызов 7 другим игрокам и завоюйте звание короля!

Основные возможности:

  • Поле боя размером 8x8 и свыше 50 героев.
  • Составляйте построения, улучшайте героев, активируйте эффекты их сочетаний и усиливайте боевую мощь хорошим снаряжением.
  • Командные режимы 4х4 и 2х2, в которых можно общаться с товарищами по команде и вырабатывать победную стратегию.
  • Быстрый подбор игроков и динамичные схватки. На матч уйдет немногим больше 10 минут.
  • Классический справедливый автобатлер, где у всех игроков шансы равны (free-to-play).
  • Плавный стабильный ход игры.
  • Самые разнообразные награды.
Chess Rush
Chess Rush
Chess Rush
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыСтратегии
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