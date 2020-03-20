СпрутМонитор - программа для контроля событий и информационных потоков, сотрудников, для оповещений о попытке нарушить информационную безопасность. Данный комплекс DPL - это одно из самых лучших решений для контроля сотрудников, подготовлен для решения большого диапазона вопросов.

Подобный комплекс поможет контролировать происходившее на компьютерах сотрудников: проведение "левых" работ в рабочее время, открытие сайтов с развлечениями, переписку с конкурентами, распространение негатива о собственной компании.

Всё необходимое: снимки экранов монитора работника, копии всех высланных писем, данных и сообщений, запись звука или видео с web камеры или компьютера, будут собраны для вас.

DLP реализует контроль каналов перемещения информации (мессенджеры, внешние накопители, электронная почта, принтеры, социальные сети, и другие).

Все подозрительные работы: отправка важных файлов, копирование персональной информации (данных паспортов, телефонных номеров, номеров банковских карт), активная переписка с выгнанными сотрудниками или конкурентами довольно просто обнаруживаются компьютерными комплексами СпрутМонитор.

Ещё одним преимуществом приложения является автоматический учет времени работы. Система выявит, сколько часов отработал работник принимая во внимание конкретно его график работы. Возможность записывать разные типы дней что сумеет пометить отпуска, командировки и больничные.

Собираемые данные от системы можно получить в виде отчета в программе, либо настроить постоянную рассылку на почту в pdf формате.