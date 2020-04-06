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Рисовалка для детей (Машинки) для Windows

Рисовалка для детей (Машинки) 1.0

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Описание Рисовалка для детей (Машинки) 1.0Описание   Скачать Рисовалка для детей (Машинки) 1.0СКАЧАТЬ (13,23 Мб) Скриншоты Рисовалка для детей (Машинки) 1.0Скриншоты (4)   Статистика Рисовалка для детей (Машинки) 1.0Статистика   Отзывы о Рисовалка для детей (Машинки) 1.0Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Рисовалка для детей (Машинки) - программа которая однозначно понравится ребенку, ведь с помощью данной программы можно легко и просто создать картинку и разместить на ней различные автомобили. Созданную картинку можно сохранить и при желании выложить в сеть, а сохранив рисование, можно продолжить рисование в любой момент.

Выбрав фон, на нем можно расположить различные машинки и создать свою картинку. Данная программа похожа на наклейки которые можно размещать в альбоме, только в программе количество наклеек не ограничено и их можно легко передвигать в другие места, заменять или убирать.

Также программа поможет ребенку учиться компьютеру, управлять мышкой и редактировать картинки, и не только, программа позволит расширить ребенку воображение и создавать то что он хочет, ведь ребенку не так легко сразу начать пользоваться компьютером, а рисовалка поможет в этом. Создавайте картинки выкладывайте картинки в нашу группу вконтакте, придумывайте свои варианты картинок.

Рисовалка для детей (Машинки)
Рисовалка для детей (Машинки)
Рисовалка для детей (Машинки)
Рисовалка для детей (Машинки)
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Редакторы
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Отзывы о программе Рисовалка для детей (Машинки)

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