Рисовалка для детей (Машинки) - программа которая однозначно понравится ребенку, ведь с помощью данной программы можно легко и просто создать картинку и разместить на ней различные автомобили. Созданную картинку можно сохранить и при желании выложить в сеть, а сохранив рисование, можно продолжить рисование в любой момент.

Выбрав фон, на нем можно расположить различные машинки и создать свою картинку. Данная программа похожа на наклейки которые можно размещать в альбоме, только в программе количество наклеек не ограничено и их можно легко передвигать в другие места, заменять или убирать.

Также программа поможет ребенку учиться компьютеру, управлять мышкой и редактировать картинки, и не только, программа позволит расширить ребенку воображение и создавать то что он хочет, ведь ребенку не так легко сразу начать пользоваться компьютером, а рисовалка поможет в этом. Создавайте картинки выкладывайте картинки в нашу группу вконтакте, придумывайте свои варианты картинок.