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Alien Creeps TD для Android

Alien Creeps TD 2.31.1 для Android

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Описание Alien Creeps TD 2.31.1 для AndroidОписание   Скачать Alien Creeps TD 2.31.1 для AndroidСКАЧАТЬ (95 Мб) Скриншоты Alien Creeps TD 2.31.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Alien Creeps TD 2.31.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Alien Creeps TD 2.31.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Alien Creeps TD - игра в жанре "tower defence", которая не оставит равнодушным ни одного ценителя подобного гейминга. Здесь есть все - и динамичные сражения, и несметные полчища хитрых врагов, и огромный арсенал смертоносного вооружения и пр. Игроку доступные различные типы башен, которые можно апгрейдить, увеличивая тем самым их эффективность. Улучшите свое оружие, спланируйте стратегию и приготовьтесь к битве!

Основные возможности Alien Creeps TD:

  • 50 взрывных уровней.
  • Защищайте Землю в захватывающей и бесплатной боевой игре на основе башенной защиты.
  • Примите вызов и выстройте идеальную стратегию в 3 увлекательных игровых режимах.
  • Высаживайте героев и пехоту в различных трудных местностях.
  • Спланируйте непробиваемую оборону из ряда разрушительных башен.
  • Разблокируйте новые мощные башни и способности, чтобы укрепить оборону.
  • Пригласите союзников вступить в войну и поделитесь с ними авиаударами и подкреплениями!
  • Испытайте себя в 58 безумных 2-минутных состязаниях, идеально подходящих для игры на телефоне.
  • Громите полчища гадов на высокой скорости, воспользовавшись функцией ускоренной прокрутки.
Alien Creeps TD
Alien Creeps TD
Alien Creeps TD
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии
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Отзывы о программе Alien Creeps TD

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