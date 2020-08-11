Программы для Android » Игры » Стратегии » Road to Valor: World War II для Android
Road to Valor: World War II для Android

Road to Valor: World War II 2.18.1576.44943 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Road to Valor: World War II 2.18.1576.44943 для AndroidОписание   Скачать Road to Valor: World War II 2.18.1576.44943 для AndroidСКАЧАТЬ (45,33 Мб) Скриншоты Road to Valor: World War II 2.18.1576.44943 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Road to Valor: World War II 2.18.1576.44943 для AndroidСтатистика   Отзывы о Road to Valor: World War II 2.18.1576.44943 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Road to Valor: World War II - PVP стратегия в реальном времени, где игроки сражаются с противниками из разных стран мира в роли военачальника крупнейшей войны в истории. Пользователю необходимо подобрать командира с такими умениями, которые подходят к индивидуальному стилю игры, и затем сформировать сильнейшие войска из различных боевых единиц. Для победы нужно уничтожить штаб и бункеры врага.

Основные возможности:

  • Сражения с соперниками из других стран в реальном времени.
  • Множество уникальных формирований Антигитлеровской коалиции или Стран «оси».
  • Выбор уникальных качеств командира из приготовленных для каждого лагеря стратегий: Операции поддержки, Воздушно-транспортные операции, Доктрины укрепления, Доктрины блицкрига и др.
  • Разнообразные боевые единицы, включая пехоту, транспорт, танки и сооружения.
  • Награды из сундуков для получения новых мощных боевых единиц или усиления уже имеющихся.
  • Возможность разблокировать доступ к полям сражений более высокого уровня и новые более мощные боевые единицы.
  • Очки рейтинга.
  • Возможность создать боевое сообщество «Корпус» с игроками одного лагеря.

Примечание! Для игры требуется интернет подключение.

Road to Valor: World War II
Road to Valor: World War II
Road to Valor: World War II
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии
ТОП-сегодня раздела "Стратегии"
 

Auto Brawl Chess: Battle Royale 1.1.1 для Android

Автоматическая стратегия с шахматами и автоматическими битвами для Android. Присутствуют 5-тиминутные матчи, разнообразные интересные режимы, поиск соперников,

The Walking Dead: Road to Survival 23.1.2.84822 для Android

Увлекательная ролевая Android-стратегия, которую наверняка оценят фанаты оригинальных комиксов "The Walking Dead" (Ходячие мертвецы). Объединяйтесь с Мишон, Риком и

Lords Mobile 1.80 для Android

Многопользовательская стратегия с элементами RPG, которая даст прочувствовать, что такое Эпическая война! Мир в империи нарушен, и некогда единая территория

Castle Crush 4.5.2 для Android

Сразитесь с игроками со всего мира в реальном времени в увлекательной МОБА-игре для Android. Соберите и улучшите более 40 видов войск и заклинаний: от скелетов до

Битва Героев: Орки и Зомби 1.0.0 для Android

Хотите вступить в настоящую схватку и получить адреналин? Обратите свое внимание на мобильную игру Битва Героев: Орки и Зомби, играть в которую вы можете в режиме

Kingdom Rush 4.2.13 для Android

Kingdom Rush – используйте башни и заклинания для защиты своего королевства от орков, троллей, злых колдунов и других тварей. Сражайтесь в различных условиях,

Отзывы о программе Road to Valor: World War II

Admin

Отзывов о программе Road to Valor: World War II 2.18.1576.44943 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 