AMC Cleaner Lite

KingRoot 5.2.2 для Android KingRoot – если вы захотите получить права Root на своем Android-устройстве и при этом не сильно заморачиваться с подключениями к ПК, то приложение идеально вам Droid Optimizer 1.1.8 для Android Droid Optimizer – поможет решить большинство проблем, связанных с медленной работой смартфона или чрезмерным расходом заряда батареи. Удалив ненужные файлы, вы Очистка RAM 1.0.6 для Android Очистка RAM - самая простая утилита для высвобождения зарезервированной, но не задействованной оперативной памяти вашего Android-устройства

All-In-One Toolbox 8.1.5.9.8 для Android All-In-One Toolbox – большой набор полезных инструментов, с помощью которых можно очистить память устройства, увеличить его быстродействие и продлить время App2SD Easy 1.15 для Android App2SD Easy - небольшая системная утилита для Android-устройств, с помощью которой удобно переносить программы и приложения из памяти девайса на карту памяти (SD) Kingo SuperUser 2.1.6.2 для Android Kingo SuperUser – программа координирует работу устройства, связанную с ROOT-правами. Самостоятельно выбирайте приложения, которым необходимы права суперпользователя