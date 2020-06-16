AMC Cleaner Lite для Android

AMC Cleaner Lite 2.0.5.0066 для Android

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Описание AMC Cleaner Lite 2.0.5.0066 для AndroidОписание   Скачать AMC Cleaner Lite 2.0.5.0066 для AndroidСКАЧАТЬ (6,23 Мб) Скриншоты AMC Cleaner Lite 2.0.5.0066 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика AMC Cleaner Lite 2.0.5.0066 для AndroidСтатистика   Отзывы о AMC Cleaner Lite 2.0.5.0066 для AndroidОтзывы (0)  
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AMC Cleaner Lite - простой в использовании инструмент для очистки мобильного устройства от различного мусора, который предлагает функции для ускорения телефона, охлаждения CPU, а также встроенный менеджер приложений.

Ключевые особенности AMC Cleaner Lite:

  • Присутствует очистка одним нажатием.
  • Удаление системного кэша, кэша приложений, остаточного мусора, временных файлов, рекламных маркеров и пр.
  • Мониторинг использования CPU и предотвращения перегрева устройства.
  • Глубокая очистка вашего телефона, сканирование и очистка изображений, аудио и видео файлов, больших файлов и пр.
  • Очистка памяти телефона, чтобы повысить скорость игр.
  • Менеджер приложений. Очистка и удаление ненужных приложений и файлов APK, управление предустановленными приложениями, контроль потребления энергии, чтобы сохранить заряд батареи.
  • Защита конфиденциальности вашего приложения с помощью Iobit Applock.
  • Деликатная Очистка приложений.
AMC Cleaner Lite
AMC Cleaner Lite
AMC Cleaner Lite
AMC Cleaner Lite
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОптимизация
ТОП-сегодня раздела "Оптимизация"
 

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Отзывы о программе AMC Cleaner Lite

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