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Lingvanex Translator для Windows

Lingvanex Translator 1.1.132.0

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Описание Lingvanex Translator 1.1.132.0Описание   Скачать Lingvanex Translator 1.1.132.0СКАЧАТЬ (59,93 Мб) Скриншоты Lingvanex Translator 1.1.132.0Скриншоты (4)   Статистика Lingvanex Translator 1.1.132.0Статистика   Отзывы о Lingvanex Translator 1.1.132.0Отзывы (0)  
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Lingvanex Translator - это современное приложение для перевода на 127 языков, с помощью которого можно переводить текст, голос, аудио, изображения, веб-страницы и документы. Переводчик поддерживает следующие языки: английский, арабский, армянский, азербайджанский, белорусский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), хорватский, чешский, датский, французский, грузинский, немецкий, румынский, русский, сербский, испанский, украинский и многие другие.

Перевод осуществляет без подключения к интернету. Присутствует возможность перевода текста на веб-страницах, а также перевода файлов и документов.

Ключевые особенности приложения Lingvanex Translator:

  • Перевод текста для больших документов на 127 языков.
  • Делайте фотографии с камеры и переводите текст на них.
  • Говорите и переводите свой голос или любой аудиофайл. Преобразует речь в текст.
  • Одна история для всех устройств с вашей учетной записью.
  • Сохраните ваши любимые переводы как закладки.
  • Словарь со многими альтернативными переводами и значениями слова.
  • Поделитесь своим переведенным текстом с друзьями через другие приложения.

С удовольствием учите иностранный язык с программой-переводчиком Lingvanex для Windows.

Lingvanex Translator
Lingvanex Translator
Lingvanex Translator
Lingvanex Translator
Статус программы Условно-бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРаспознавание - Текст в речь - Переводчики
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Отзывы о программе Lingvanex Translator

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