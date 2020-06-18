Lingvanex Translator - это современное приложение для перевода на 127 языков, с помощью которого можно переводить текст, голос, аудио, изображения, веб-страницы и документы. Переводчик поддерживает следующие языки: английский, арабский, армянский, азербайджанский, белорусский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), хорватский, чешский, датский, французский, грузинский, немецкий, румынский, русский, сербский, испанский, украинский и многие другие.

Перевод осуществляет без подключения к интернету. Присутствует возможность перевода текста на веб-страницах, а также перевода файлов и документов.

Ключевые особенности приложения Lingvanex Translator:

Перевод текста для больших документов на 127 языков.

Делайте фотографии с камеры и переводите текст на них.

Говорите и переводите свой голос или любой аудиофайл. Преобразует речь в текст.

Одна история для всех устройств с вашей учетной записью.

Сохраните ваши любимые переводы как закладки.

Словарь со многими альтернативными переводами и значениями слова.

Поделитесь своим переведенным текстом с друзьями через другие приложения.

С удовольствием учите иностранный язык с программой-переводчиком Lingvanex для Windows.