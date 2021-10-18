PhotoToFilm для Windows

Описание
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Оценка: 3.66/5 голосов - 36
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $15.00
Версия:3.9.7.106 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Итальянский
Разработчик:
Категория:Фото
Загрузок (сегодня/всего):0 / 56 720 | Статистика
Размер:3,85 Мб
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PhotoToFilm скриншот № 2
PhotoToFilm скриншот № 3

PhotoToFilm - программа для создания видеороликов из набора имеющихся фотографий c возможностью добавления различных эффектов перехода, текстового и звукового сопровождения. Присутствует функция динамического фото. Работает с графическими форматами JPEG и BMP. Есть возможность выбора выходного размера кадра, а также кодеков для видео компрессии (свыше 20).

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Отзывы о программе PhotoToFilm

Друг про PhotoToFilm 2.10.0.72 [22-01-2011]

нет ну точно прога нормально не работает!!!
2 | 2 | Ответить

Друг про PhotoToFilm 2.10.0.72 [22-01-2011]

Программа корявая!!!
Русский язык вперемешку с арабской вязью
Кодеков всего пять, половина из пяти фиг знает что!
А кодеков должно быть 20 шт.
3 | 2 | Ответить

гручик про PhotoToFilm 2.10.0.72 [04-11-2010]

бля такого дерьма со времён Птолимея не видел вот скаты ебнутые
2 | 2 | Ответить

Виолетта про PhotoToFilm 2.10.0.72 [06-08-2010]

Я согласна с Настю.Правда как можно делать спецэффекты и разные надписи???????????
2 | 2 | Ответить

Саша про PhotoToFilm 2.10.0.72 [21-04-2010]

Короче я разобралась.Надо сохранить файл в формате .avi и через обзор выбрать его в РЕЗУЛЬТАТ.И всё тогда ок!
2 | 2 | Ответить

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