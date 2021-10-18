Отзывы о программе PhotoToFilm

Друг нет ну точно прога нормально не работает!!!

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Друг Программа корявая!!!

Русский язык вперемешку с арабской вязью

Кодеков всего пять, половина из пяти фиг знает что!

А кодеков должно быть 20 шт.

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гручик бля такого дерьма со времён Птолимея не видел вот скаты ебнутые

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Виолетта Я согласна с Настю.Правда как можно делать спецэффекты и разные надписи???????????

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