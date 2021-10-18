PhotoToFilm для Windows
|Оценка:
|3.66/5 голосов - 36
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $15.00
|Версия:
|3.9.7.106 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Итальянский
|Разработчик:
|KC Softwares
|Категория:
|Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 56 720 | Статистика
|Размер:
|3,85 Мб
|СКАЧАТЬ
PhotoToFilm - программа для создания видеороликов из набора имеющихся фотографий c возможностью добавления различных эффектов перехода, текстового и звукового сопровождения. Присутствует функция динамического фото. Работает с графическими форматами JPEG и BMP. Есть возможность выбора выходного размера кадра, а также кодеков для видео компрессии (свыше 20).
Picasa - мощный органайзер ваших изображений и видео. С его помощью вы не потеряете ни одной...
Бесплатная программа для просмотра фото всех форматов (JPG, PNG, GIF, RAW, BMP, TIFF, PSD и т.п.), которая...
ACDSee - отличное приложение предназначенное для просмотра изображений и упорядочивания...
Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1
Adobe Photoshop Lightroom - мощный и удобный инструмент для работы с цифровыми изображениями и...
Фото на документы Профи - удобная программа, с помощью которой за несколько минут можно...
Able RAWer - бесплатная и простая в использовании программа для просмотра и коррекции...
Отзывы о программе PhotoToFilm
Друг про PhotoToFilm 2.10.0.72 [22-01-2011]
Друг про PhotoToFilm 2.10.0.72 [22-01-2011]
Программа корявая!!!
Русский язык вперемешку с арабской вязью
Кодеков всего пять, половина из пяти фиг знает что!
А кодеков должно быть 20 шт.
3 | 2 | Ответить
гручик про PhotoToFilm 2.10.0.72 [04-11-2010]
бля такого дерьма со времён Птолимея не видел вот скаты ебнутые
2 | 2 | Ответить
Виолетта про PhotoToFilm 2.10.0.72 [06-08-2010]
Я согласна с Настю.Правда как можно делать спецэффекты и разные надписи???????????
2 | 2 | Ответить
Саша про PhotoToFilm 2.10.0.72 [21-04-2010]
Короче я разобралась.Надо сохранить файл в формате .avi и через обзор выбрать его в РЕЗУЛЬТАТ.И всё тогда ок!
2 | 2 | Ответить